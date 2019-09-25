美日首腦會談將最終談妥貿易協定

中評社香港9月25日電／日本首相安倍晉三25日在美國紐約與美總統特朗普會談，將就日美貿易協定達成最終協議並簽署文件。日本把避免對汽車加征關稅及發動數量限制放在首位力爭談妥。雖然在主食大米領域使美方做出了讓步，但對日本工業產品而言好處可能有限。這顯示出歷時一年的貿易談判中，日本在許多領域做出了妥協。



共同社消息，日本經國內程序後最快於年內生效的條件將完善。若在2019年度內生效，目前對美國產牛肉徵收的38.5%的關稅將立即下調至26.6%，美方將具備與加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的澳大利亞等國同樣的競爭條件。此外今後還將撤銷或下調豬肉、小麥與葡萄酒關稅，或對日本國內產生很大影響。



日美兩國政府23日舉行部長磋商，就簽署協議達成共識。協定的詳細內容將在首腦會談後公佈，預計不會寫入撤銷汽車及零部件關稅。化學品等其他工業產品也留有僅削減關稅的品種等，內容明顯顧及了美國政府。



協定中不會寫入旨在防止故意誘導貨幣貶值的“匯率條款”。在美國退出前的TPP中，日本對美國產主食大米設定了7萬噸免稅額度，新協定把撤銷納入視野將大幅削減。



首腦會談上，安倍還將傳達日本願為沙特石油設施遇襲導致緊張加劇的中東局勢趨於穩定作出貢獻。雙方還將商討為實現朝鮮無核化而緊密合作。