東航成功舉辦中日航線通航40周年慶祝活動

中評社北京9月25日電／為深耕“一帶一路”航線網絡、促進中日交流，中國東方航空中日航線通航40周年慶祝活動於24日晚在東京成功舉行，中國駐日本大使館公使郭燕、中國東方航空集團有限公司副總經理田留文、日本國土交通省航空局大規模自然災害對策本部長鬆永康男、中國駐東京旅遊辦事處主任王偉出席並致辭，中日兩國政治、工商、金融法律業界領袖、日本各地方自治體、兩國主要新聞媒體代表約250人參加了活動。



2019年是中日通航45周年，也是東航中日航線通航40周年。東航歷來重視日本航線網絡的拓展，旅客運輸量逐年遞增，近5年客運量逾2082萬人次。



田留文在致辭中指出，多年來東航一直致力於做中日友好關係的參與者、中日經貿交流的建設者、中日人民友好往來的推動者。東航不以單純的經營效益為考量，努力構建中日兩國人民友好交流的平台，堅持開通運營了許多航線。8月，在北九州市與大連市締結友好姐妹城市40周年之際，東航開通了大連—北九州航線。面對未來的大好機遇，東航有誠意、有信心與參與活動的各界人士一起開創合作共贏的新局面，為中日兩國人民增添新福祉。



郭燕代表中國駐日本大使館對東航中日航線通航40周年表示誠摯的祝賀。她表示，當前中日關係面臨重要的發展機遇，習近平主席在出席G20大阪峰會期間與安倍首相舉行會晤，一致確認要共同致力於共建契合新時代要求的中日關係，並就推動兩國關係的進一步改善發展達成了一系列共識。伴隨著2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會的日益臨近，中日兩國的社會人文交流將迎來新的契機，期待東航為促進中日人員往來和各領域人員交流做出更大的貢獻。



會場設置了紀念東航中日航線通航40周年的歷史圖片展，並播放了東航40周年宣傳短視頻，與各界來賓共同分享了東航日本航線網絡發展歷程以及為推動中日經濟、貿易以及文化交流所做出的努力。



據悉，在中日航線上，東航是國內航運公司中最大的承運商，每周往返班次總量為614班，共有18個通航點，當前市場份額占到16.4%。東航近年來加強與日航聯營合作，雙方制定了長期聯營計劃，積極促進 “21世紀海上絲綢之路”、“空中絲綢之路”的發展，對中日友好具有重大的意義。



（來源：人民網）