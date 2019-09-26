韓民調滑落　藍議員王家貞：藍軍耗在整合郭

國民黨台南市議員王家貞。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月26日電（記者 趙家麟）2020大選多項民調顯示，披藍袍參選的高雄市長韓國瑜支持度落後於爭取連任的民進黨蔡英文。中國國民黨台南市議員王家貞25日接受中評社訪問表示，韓的支持度要急起直追，國民黨內部整合固然重要，但更要全力聚焦在“扳倒民進黨、下架蔡英文”的目標。



她指出，國民黨的內部整合仍令支持者焦慮，呼籲郭台銘團結是一刀兩刃，讓藍軍聚焦的話題始終處於一個整合未定的狀態。爭取郭台銘留在黨內一起打拚當然也是非常重要，但應該“務實”，也就是不拘檯面形式、不必敲鑼打鼓。



近期的幾項大選民調，包括TVBS民調中心、聯合報，以及泛綠學者游盈隆創辦的台灣民意基金會，相關的大選民調，蔡英文支持度都領先韓國瑜10%以上；其中，台灣民意基金會的民調，在六都支持率中，韓國瑜以台南市最低，只拿到1成。



王家貞表示，2020大選還有百餘日，選情變化仍大，韓雖然目前民調落後，還是可能因為內外部的因素有後來居上的可能。值得探究的是，郭台銘雖然已宣布不連署參選，蔡政府在檯面上已不見過度操作香港情勢的大動作，蔡正陷於“博士學位門”風波下，為何韓的支持度沒有明顯加溫？她認為關鍵有二：



第一，國民黨的內部整合仍令支持者焦慮。



她指出，鴻海集團創辦人郭台銘宣布不投入連署參選後，藍軍的整合危機只解除了一半。目前看來，郭不但沒有回到自己的企業，所有的動作仍與政治有關，郭的全台感恩之旅，首場預計28日在台北市就要起動。這對國民黨的整合團結都會持續帶來影響。



第二，藍軍還沒凝聚共識，把“扳倒民進黨、下架蔡英文”當成主要的目標。



國民黨31位大老簽名呼籲郭台銘團結一事，到現在還有泛藍名嘴在爆料誰拒簽，這類加遽內耗的事不斷發生；韓國瑜的“國政”顧問團總召張善政，提出“十顧茅廬”勸郭卻被郭辦打槍一事，這些看來都雖然都是在關注、呼籲郭台銘團結，但也是一刀兩刃，讓藍軍聚焦的話題始終處於一個整合未定的狀態，而不是把全部氣力放在“扳倒民進黨、下架蔡英文”當成主要的目標。



王家貞表示，選情走到現在，看出了藍綠政黨文化的差異。民進黨初選落敗的賴清德，即使是在支持者不滿“被做掉”情況下吞敗，民進黨現在已然是挺蔡定於一尊，全黨砲口早已全力集中指向韓國瑜與國民黨，批韓、黑韓、查抄黨產毫不手軟；相對的，藍軍大半的力氣卻還枆在黨內整合。



她認為，拉抬韓國瑜的支持度，首要還是戰鬥意識上，全力聚焦在“扳倒 民進黨、下架蔡英文”的目標。至於黨內的整合、爭取郭台銘留在黨內一起打拚，當然也是非常重要，但應該“務實”，也就是不拘檯面形式、不必敲鑼打鼓，以更真誠的方式、更柔軟的身段尋求與郭台銘的合作。



至於台灣民意基金會最新民調顯示，韓國瑜在六都支持度中，以台南的一成最低？王家貞表示，除了賴清德過去7年多在地方的深耕外，現任民進黨市長黃偉哲不分黨派的施政作風，也降低了選民對民進黨的敵意。國民黨前主席洪秀柱明知選情如此艱困，還願意南征、帶領藍軍在台南的綠營票倉逆勢拚戰，必然會在地方產生很大的激勵作用。