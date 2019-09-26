陳三井：親民黨雖有補助金　已沒在經營地方

親民黨前台中市服務處主任、前台中市議員陳三井。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月26日電（記者 林谷隆）親民黨前台中市服務處主任、前台中市議員陳三井接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平要跟親民黨合作，想拿到親民黨的“門票”，不只時間匆促，而且橘營內有不少人是支持韓國瑜，所以王橘合作，目前還沒有“互信基礎”。但親民黨的泡沫化現象，讓宋有危機感，這時候王要談合作，讓“王宋合作”存在可能性，關鍵是條件要怎麼談。



陳三井透露，親民黨在2016大選過後，地方已經沒有在經營，雖然這幾年都有政黨補助金，但是地方組織卻漸漸萎縮，我們一直跟黨中央反映，但是仍然沒有改善，所以不看好2020大選親民黨政黨得票率。



陳三井表示，1951年出生，嶺東科技大學EMBA碩士，曾任台中市議員長達20年，歷任黎明國際同濟會創會長、嶺東科大校友總會理事長、台中市陳姚胡宗親會理事長、台中體會總會理事兼國術委員會主委。過去為國民黨籍，2010年加入親民黨，並曾任親民黨台中市服務處主任。



陳三井坦言，基層看到王金平要與親民黨合作，也是罵聲連連，再怎麼說會加入親民黨的人，多少都是流著藍色的血液，對於王過去的作為，坦白說都不會很喜歡。



陳認為，如果最後宋楚瑜主席選擇與王金平合作，可能有兩個原因，一是為了讓國民黨難看，所以將大選“門票”（推薦參選2020）給了王，也是不是不可能，但是宋楚瑜長期在政壇發展，非常有智慧，如果跟王合作，最有可能是第二個原因。



陳三井強調，按照最近幾份政黨支持度的民調，親民黨都排在三名以外，甚至落後於台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨，這讓宋楚瑜有危機感，這個時候王金平拋出第三勢力大聯盟，當然對宋會有吸引力，讓王當母雞來拉高親民黨政黨票，可能是“王宋合作”最主要的原因。



他判斷，但是“王宋合作”也可能引起基層反彈，所以在各種利弊得失之下，關鍵還是王要拿什麼條件與籌碼來跟宋談，畢竟最後提名時間是11月，還有兩個月的時間，無論最後親民黨門票留著自己用，還是與王合作，等到大選一到，哨子一吹，藍綠各自歸隊，還是逃不過棄保效應。



親民黨在各種民調的政黨支持度都排在四名以後，未來要如何走下去？



陳三井回答，宋楚瑜年紀已經大了，應該不可能再參選，如果宋要選早就會表態，目前基層也沒有接到親民黨中央的通知，也不知道宋會不會選，如果沒有母雞，我們實在不忍心看到親民黨泡沫化。