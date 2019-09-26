中評關注：搶秀政績抗抹黑　韓這一步很重要

韓國瑜搶在議會開議前先秀政績，背後就是要力抗綠營有系統的韓黑。（中評社 資料照） 中評社高雄9月26日電（記者 高易伸）距離2020大選僅剩108天，披藍袍出征2020的高雄市長韓國瑜今、明兩天將赴議會進行市長施政報告。韓昨日大動作公佈施政亮點，秀中英文雙語教育、路平專案及愛情觀光產業鏈等政績，無非是想搶先“黑韓產業鏈”一步，強化宣傳上任以來的亮點。韓身兼市長與大選參選人蠟燭兩頭燒，是分身乏術下不得已的策略。



高雄市議會上屆定期大會落在今年3月28日至6月5日，長達70天的會期讓當初參加藍營初選的韓國瑜綁手綁腳、支持民調開始下滑；如今韓已是國民黨正式提名參選人，在時間壓力下整個11月若還要綁在議會進行市政總質詢，對藍營大選恐怕不易有加分之效。況且綠營早已計劃在總質詢期間強攻韓，要形塑其市政顢頇、毫無政績的印象，這場赤裸裸的政治鬥爭將在今日拉開帷幕。



韓身兼市長與大選參選人不容易在有限時間內兩邊討好。回顧2008年馬英九、蕭萬長代表藍軍參與大選時拿下765．8萬票（58．45％得票率），大勝民進黨謝長廷、蘇貞昌。當時如日中天的馬英九在高雄縣與高雄市（當時尚未縣市合併）也不過小贏謝蘇配8318票。（按：馬蕭當年在高雄市拿下46萬9252萬票、高雄縣拿下35萬3333萬票；謝蘇配在高雄市拿下44萬0367萬票、高雄縣拿下37萬3900萬票）。



韓國瑜當前唯一目標就是瞄準2020大選，因此目標族群不再侷限高雄市民，而是遍佈全台22縣市、民心思變的選民。韓必須盡快做出選戰策略抉擇，在不過多流失高雄市民選票下，爭取全台選票極大化的支持。



所謂“選舉看選票、不是看民調”，韓2020大選的票數縱使在過去綠大於藍的高雄市開得不甚漂亮，只要韓能在其他縣市大贏，外加藍營去取得15縣市執政的優勢下，依舊有重返執政的契機。但韓最終還是得在兩端做出決定。越想兩邊討好，也可能兩邊都不討好。



韓昨日透過行動向市民宣傳上任市長後的施政重點與計劃，搶先秀政績力抗韓黑，未來韓的競選團隊如何掌握選戰話語權？進一步勸說高雄市民及更多選民願意割愛這位市長，讓更多民心思變的選民想投韓一票，考驗團隊策略與戰力。