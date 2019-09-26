中評關注：團結香港基金發布多項房策建議

團結香港基金發布最新房屋政策建議（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月26日電（記者 張心怡）團結香港基金昨日舉行研討會，發布最新房屋政策建議，並提出“港人組屋”計劃。基金會期望透過“租置計劃2.0”、租金津貼、鎖定補價、首次置業免息貸款等十項政策措施，逐步紓解市民“上車難”問題。團結香港基金總幹事鄭李錦芬表示，目前的社會情況反映過去的房屋政策已經無法維持，政府必須正視社會深層次矛盾根源，展現前所未有的勇氣和魄力，推行大刀闊斧的房屋政策改革。



不少人認為新加坡“組屋”是解決房屋問題的有效政策。基金會此次提出的“港人組屋”計劃，參考了新加坡模式，並根據香港實際情況制定出一條可行的路徑。計劃包括十項政策措施，分別惠及現有公屋租戶、公屋輪候册家庭及㓥房租戶、未補價的資助出售房屋業主、白表家庭以及首次置業青年，協助社會各階層實現安居夢想。



團結香港基金副總幹事兼公共政策研究院主管黃元山在研討會上介紹了惠及五大社群的政策措施：第一，針對現有公屋租戶，重推“租置計劃2.0”及優化公屋調遷計劃。建議全面重推優化“租置計劃2.0”，讓大部分公屋居民有機會購買自己租住的單位，同時透過提高政府對維修儲備基金的注資金額、重新審視租置屋邨的界線範圍等政策；此外，在全面重推“租置計劃2.0”的同時，建立一個公開平台，彈性處理公屋單位調遷的要求，令公屋租戶之間能夠以自由多邊的方式交換單位，減輕錯配。



第二，針對公屋輪候册家庭或㓥房租戶，新公屋可租可買、提供租金津貼、增撥公屋用地。建議公屋准申請人能夠自由選擇租住或購買新建的公屋單位，選擇租住的住戶亦有權保留日後購置單位的權利；建議政府為公屋輪候册“隊頭”的家庭提供租金津貼，以減輕在輪候期間的租金壓力；在增加整體房屋單位供應的前提下，考慮將一些私人住宅用地撥作興建公屋之用，以增加公屋單位的供應。



第三，針對未補價的資助出售房屋業主，鎖定補價、放寬租賃及流轉限制。建議應優化現存的補價機制，將現有及日後新落成的資助出售單位的補價鎖定在單位出售當日，而不會隨市價上升；建議允許所有尚未補價資助出售房屋業主將其單位出租予所有公屋輪候册及白表家庭；建議所有持有尚未補價的資助出售房屋業主可以在第二市場出售單位後，在第二市場購買另一個未補價單位，以促進單位的流轉並提高單位的使用效率，確保單位符合個別住戶的實際需要。