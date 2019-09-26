國慶前夕參訪中國移動　體驗5G改變生活

5G書包，方便媒體記者們可以快速工作（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月26日電（記者 郭至君）為慶祝新中國成立70周年，活動新聞中心昨日組織境外記者參加以“感受5G前沿科技”為主題的參觀採訪活動，參訪了中國移動北京公司東直門辦公區北京移動5G＋客戶體驗中心，中外記者們實地了解了物聯網應用、雲計算能力、大數據以及5G的發展情況。



5G是指第五代移動通信技術，是新一代移動通信網絡所採用的技術。其最高理論傳輸帶寬比目前4G網絡傳輸速度快數百倍，一部高質量的電影可以在不到一秒鐘的時間內下載下來。2019年6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣播網發放了首批5G商用牌照，開啟了5G商業化的新時代。2019年，中國移動將在全國建設5萬多個5G基站，並在50多個城市提供商用5G服務。到2020年，進一步擴大網絡覆蓋，在地級以上所有城市提供5G商業服務。



北京是中國的首都，是中國的政治、文化、國際交流和技術創新中心。因此，中國移動北京分公司非常重視5G網絡的建設、市場拓展及其在關聯行業中的應用。到目前為止，它已經取得了一些成就。在網絡建設戰略上，優先考慮人口密集、5G應用場景成熟的產業集群、具有國際影響力的重點領域以及未來新興產業發展的區域。這些領域對5G技術也有迫切的需求。在初期階段，收縮將以大型蜂窩網絡和廣泛的覆蓋為特色，在一些關鍵地區和建築上有特定的覆蓋範圍。



到目前為止，北京分公司已經完成了4000多個基站的建設。在五環以內，大約50%的道路（四成以上）可以連接到5G網絡，現場測試體驗非常棒。今年8月9日，北京公司推出了5G測試項目，以提升用戶體驗，到目前為止，公司內外已有127名用戶參與了該項目。8月16日，該公司推出了一款5G體驗包，目前已收到2700多份訂單。用戶對當前5G服務、語音通話、網絡質量及其終端越來越滿意，對5G應用的認知和知識達到了一個新的高度，為其大規模商業化鋪平了道路。



5G技術以其在連接、流量、切片、平台、場景、價值和能力等方面的優勢顯示出巨大的潛力和前景。中國移動北京公司一直在支持1月份發布的5G產業發展指導方針，在智慧城市、工業互聯網、5G自動駕駛、超高品質視頻、智能醫療等領域取得重大突破。在可預見的未來，5G通過產業變革對社會產生深遠影響的時代即將到來。讓我們拭目以待。



5G的速度將是4G的10－100倍，其延遲時間只有4G的五分之一，頻譜效率將達到4G的3－5倍，能源效率將達到4G的100倍。5G的大帶寬將為移動用戶帶來更快的速度，5G的低延遲將給用戶帶來更實時的體驗。當我們打開一個應用程序，一個視頻，一個遊戲時，我們可以享受到和打開一個本地應用程序一樣的快速響應，網絡的延遲將不再是瓶頸。5G的多連接特性將給用戶帶來更多的方便。多個智能設備可以同時接入移動網絡進行交互。與此同時，用戶可以在擁擠的地方，包括地鐵，享受與在人煙稀少的地方時相同的體驗。