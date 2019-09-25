外交部強烈敦促美恪守向中方做出的莊嚴承諾

中評社北京9月25日電／2019年9月25日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：據報道，24日，美國總統特朗普在聯大一般性辯論中發言多次提及中國，批評中國未履行入世承諾，並稱希望中方妥善解決香港問題。中方對此有何評論？



答：聯大一般性辯論是聯合國會員國圍繞事關世界和平與發展的重大問題發表意見、交換看法的重要平台，也是國際社會討論如何維護多邊主義、推動解決國際地區熱點問題、應對各種全球性挑戰的重要契機，而不是進行言語攻擊、干涉他國內政的合適場合。



在聯大這一重要平台，美方最應該做的是認真聽一聽其他國家對當前國際形勢的看法，聽一聽他們對堅持多邊主義、倡導自由開放、捍衛公平正義的呼聲，聽一聽廣大發展中國家關於加快自身發展、反對欺壓霸凌、渴望和平穩定的訴求。



至於美方在發言中提到的一些有關中國的不實之辭，中方出席本屆聯大的代表團已經作出了詳細的回應，大家可以再仔細讀一讀。



關於中美關係，我們的立場是一貫和明確的。兩國合則兩利、鬥則俱傷。相互尊重、求同存異才是相處之道。美方應以開放、包容、共贏的心態來看待中國的發展，同中方相向而行，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這樣做符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。



問：昨天，美國等約30個國家批評中國的治疆政策，稱中方大規模鎮壓新疆的穆斯林。中方是否就此向美方表達了關切，尤其是，這次是美國糾集多個國家採取共同行動？



答：昨天我在記者會上已經就美國等有關方面擬組織所謂“新疆人權危機”小組討論表明了中方的嚴正立場。今天我要在這裡指出，中方對美國等有關方面不顧中方反對，執意打著宗教人權的幌子，發起所謂“新疆人權危機”小組討論，污蔑抹黑中國的治疆政策，干涉中國內政表示強烈不滿和堅決反對。



我想強調，涉疆問題不是什麼宗教、人權問題，而是反分裂、反暴恐問題。中國政府歷來重視新疆的穩定與發展，重視保護新疆各族人民的宗教信仰自由和文化傳承。新疆各族人民的人權依法得到了充分保障。新疆自治區採取的反恐和去極端化的舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，符合中國法律，符合國際實踐。新疆自治區所做的一切，都是為了2500萬新疆各族人民的幸福安康，都是為了給國際反恐事業作出更大貢獻。



不管外界有何雜音，有何干擾，中方都會繼續堅持辦好自己的事情，貫徹落實好我們的治疆政策，繼續把新疆發展好、建設好。新疆持續保持繁榮穩定、民族團結、社會和諧有目共睹，美國等國的一切惡意中傷和抹黑都是徒勞的，他們的謊言終將在事實和真相面前不攻自破。



問：23日，俄羅斯宣布加入《巴黎協定》，履行協定義務。俄羅斯總統氣候問題特別代表稱，俄將成為《巴黎協定》“全方位合格參與者”。中方對此有何評論？



答：中方對俄羅斯宣布加入《巴黎協定》表示歡迎，認為此舉充分展現了俄方應對氣候變化挑戰的積極姿態和擔當，有助於加強國際社會應對氣候變化挑戰的共同努力。



氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。正如習近平主席特別代表、國務委員兼外交部長王毅9月23日出席聯合國氣候行動峰會時強調的那樣，應對氣候變化要有必勝的決心、行動的恒心和合作的誠心。中方願與包括俄方在內的國際社會一道，遵循《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》的原則和條款，建設性參與全球氣候多邊進程，推動《巴黎協定》全面有效落實，促進綠色、低碳和可持續發展。



問：某設在加拿大的網絡安全實驗室稱，證據顯示中國的黑客通過網絡攻擊流亡的藏族人和維吾爾族人。中方對此有何評論？



答：此前我們已多次回答過類似的問題。



我要重申，中方是網絡安全的堅定維護者，我們一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊。網絡空間虛擬性強、溯源難，行為體多樣。在調查和定性網絡事件的時候應拿出充分的證據，不能無端猜測，更不能亂扣帽子。我們倡導國際社會在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同應對網絡安全威脅。



問：據報道，澳大利亞總理本周早些時候在芝加哥表示，在WTO框架內，中國應被視作一個發達國家而非發展中國家。中方對此有何評論，特別是他在訪美期間發表上述言論？



答：我們看到了澳方的有關表態。誰是世貿組織的發展中成員？按照什麼樣的標準，依據什麼樣的程序來確定？這應由廣大世貿組織成員協商確定，特別是要尊重廣大發展中國家的意見。聯合國貿易和發展會議前不久發布研究報告認為，發展是一個多維度概念，目前關於發展中國家分類是合理的。



新中國成立70年來，特別是改革開放40多年來，中國發展成就巨大，但中國發展不平衡不充分的問題依然存在，發展質量和效益不高等困難仍需解決。中國仍然是一個發展中國家，這是國際社會的廣泛共識。中國堅持發展中國家定位，是在主張發展中國家的基本權利，也是在維護國際公平正義。



作為世界上最大的發展中國家，中國將在世貿組織談判中繼續作出與自身能力和發展水平相適應的貢獻，也將一如既往地幫助其他發展中國家實現共同發展，為維護多邊貿易體制貢獻自己的力量。



問：據報道，8月30日，時任美總統國家安全事務助理博爾頓簽署解密了1982年美國前總統里根在“八•一七公報”簽署完畢後發送給前國務卿舒爾茨和前防長溫伯格的一份備忘錄。該備忘錄稱美對台提供武器的性能與數量完全依據中國大陸對台灣所構成的威脅而定，無論是數量還是性能，台灣相對於中國大陸的防衛能力都應該得到維持。中方對此有何評論？



答：1972年發表的《中美上海公報》、1979年發表的《中美建交公報》、1982年發表的“八·一七公報”，為中美雙方處理兩國關係包括台灣問題確立了指導原則。其中，“八·一七公報”專門針對美國售台武器問題作出了明確規定。美方在這份公報中明確承諾，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策；向台灣出售的武器在性能與數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平；準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。事實充分證明，美方向台灣出售武器嚴重違反中美三個聯合公報特別是“八·一七公報”的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。



你剛才提到的是美國內部單方面搞的所謂備忘錄，其內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。美方應該遵守的是中美三個聯合公報規定，而不是其單方面搞的什麼備忘錄。



我們強烈敦促美方恪守向中方做出的莊嚴承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免繼續給中美關係和台海和平穩定造成干擾和損害。



問：昨天，美國民主黨人宣布將啟動彈劾特朗普總統的調查，中方對此有何評論？



答：這是美國內政，我們不作評論。



問：據報道，27個國家近日就網絡空間負責任國家行為問題發表聯合聲明。中方對此有何評論？



答：我們注意到有關聲明。



中方一貫主張在聯合國框架下制定各方普遍接受的網絡空間國家行為準則。中俄等上合組織成員國早在2011年就共同向聯合國提交了全球第一份“信息安全國際行為準則”草案。在這些國家共同推動下，聯合國多次成立政府專家組討論這一問題，並達成重要共識。專家組有關報告最終納入了草案的核心內容，明確提出各國應遵守以《聯合國憲章》為基礎的國際法，致力於維護網絡空間的和平與合作。



你提到的這份聲明曲解專家組報告，刻意回避國際社會要求建立“和平網絡空間”的共識，將網絡空間人為分為“和平時期”和非和平時期，意在將某些國家在網絡空間開展進攻性軍事行動合法化，把網絡空間變為新的戰場，這將推升國家間網絡衝突和摩擦的風險，無助於維護網絡空間和平與安全。我們呼籲所有國家能回到聯合國已達成的共識上來。



中方願重申，國際社會應秉持共擔責任、共享繁榮的理念，加強對話合作，共同構建和平、安全、開放、合作、有序的網絡空間，攜手打造網絡空間命運共同體。



問：美國總統特朗普在聯大發言時提到香港問題，表示美國將密切關注中國中央政府處理香港問題的方式，並呼籲中方尊重《中英聯合聲明》。中方對此有何評論？



答：關於香港問題，我們已多次闡明了立場。我要再次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。香港是重要的國際金融、貿易和航運中心，把香港搞亂，不符合包括美方在內的各方利益。我們敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有利於促進香港繁榮穩定、多做有利於促進中美關係發展的事。



至於美方提到《中英聯合聲明》，我願再次重申，《聯合聲明》已經解決了歷史遺留的香港問題。隨著香港回歸祖國，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管治。根據國際法，其他國家無權假借《聯合聲明》干涉香港事務。



問：據報道，24日，巴基斯坦發生5.8級地震，目前人員傷亡數量還在上升。中方對此有何評論？是否將向巴提供援助？



答：中方十分關注巴基斯坦地震災情，向遇難者致哀，向遇難者家屬和受傷人員表示慰問。中巴有著互幫互助的優良傳統，我們願根據巴方需要，及時提供力所能及的幫助。



問：大約半小時前，馬紹爾群島政府發表了支持台灣當局的聲明。馬紹爾群島總統批評中方力圖在太平洋島國地區擴大影響，稱這引起“民主國家”的巨大擔憂。中方是否在同馬紹爾群島討論其與台當局“斷交”、與中方複交事宜？中方對馬方言論有何評論？



答：世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是大勢所趨，人心所向，也勢不可擋。我們相信會有越來越多的國家加入支持一個中國原則的行列。我願重申，我們願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。



至於馬紹爾群島方面有關中國擴大在太平洋島國地區影響的言論，中方此前多次表示，我們與太平洋島國開展的合作是相互尊重、平等互利的。有關合作給島國帶來了實實在在的利益，受到了島國政府和人民的歡迎。這一點，凡是了解情況的人、不帶偏見的人都看得清清楚楚。



問：據報道，24日，聯合國秘書長古特雷斯在74屆聯大一般性辯論致辭中呼籲聯合國193個成員國盡可能避免“大分裂”，維持一個包括經濟、國際法等領域在內的全球體系，以及擁有強大多邊機構的多極世界。請問中方對此如何評論？



答：中國一貫堅定捍衛《聯合國憲章》的宗旨和原則，捍衛多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以WTO規則為基石的多邊貿易體制。我們願同世界各國一道，推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體。