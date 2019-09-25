黨產會反擊　揭露趙少康10億買中廣

中廣遭黨產會認定為國民黨附隨組織。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電（記者 洪德諭）“行政院”不當黨產處理委員會25日認定中廣公司為中國國民黨附隨組織，並追徵新台幣77億餘元，限一個月內繳清，遭國民黨批如同民進黨的輔選機構。黨產會回擊，透露中廣股權移轉，中廣公司董事長趙少康多次表示當年僅以新台幣10億元購買中廣公司廣播事業部門，相關陳述皆已列入會議紀錄且公布於本會網站，可供外界查閱。



另外，黨產會日前公布“黨產調查─政黨土地取得及處分統計”調查報告，查出國民黨歷年在台取得土地面積，有近7成土地原屬公家財產，國民黨主張是對黨的戰爭損失賠償回擊，不過，黨產會26日在臉書上表示，發生戰爭是“全國”承擔，按理也應是“國家”賠償給“國家”，不是國民黨用來侵吞“國家”財產的藉口。籲請國民黨不要一再當假消息製造機，誤導民眾、混淆視聽。



黨產會臉書全文



本會調查報告指出“七成土地來自公產”，中國國民黨表示“早年轉帳取得日產是依“國防最高委員會”第185次會議決議⋯⋯做為對國民黨的戰爭損失賠償⋯⋯”等，主張“轉帳撥用取得日產”，依法有據。



錯了。



本會澄清：



1． 依據“國史館”纂修遲景德所著“中國對日抗戰損失調查史述”乙書之記載，“行政院”始終未核定賠償委員會所研擬抗戰賠償辦法綱要草案，遑論細則及有關技術方面之準備，嗣賠償業務尚未開始即因國共內戰，政府遷臺以及國際局勢變化而告終，賠償委員會並未在臺恢復建制。



賠償業務尚未開始即撤退來台。



因此根本沒有國民黨自稱的“委員會決議賠償”。



2． 政府用“轉帳”方法撥用公家財產，只適用政府機關。請問“中國國民黨”憑什麼用“轉帳”方式取得公產？於法無據。



發生戰爭是“全國”承擔，按理也應是“國家”賠償給“國家”， 不是中國國民黨用來侵吞“國家”財產的藉口。籲請中國國民黨不要一再當假消息製造機，誤導民眾、混淆視聽。



扣掉假消息的部分，本會樂見調查結果引起更多討論， 將秉持職責繼續調查，將真相公開透明攤在陽光下，並持續追討被竊佔的公產。

