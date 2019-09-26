中評關注：國民黨慰留郭台銘讓事情更複雜

國民黨至今還糾結在郭台銘事件上，對於選情並非好事。（中評社資料照） 中評社台北9月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨針對鴻海創辦人郭台銘申請退黨事宜，台北市黨部作出建議黨中央予以慰留的決定。這決定看似對郭釋出善意，但卻可能讓國民黨陷入更複雜局面，最終可能落得兩面都不討好的下場，更對國民黨2020參選人韓國瑜的選情難有加分作用。



針對國民黨的慰留，郭台銘隨即透過辦公室發出聲明表示，郭台銘先生已經堅決表達“退黨”立場，他也絕對不接受中常委的慰留，盼大家好聚好散。他強調現在已是“無黨一身輕”。



郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨天下午受訪更說，郭下午約朋友打球，“無黨一身輕”，特別開心，希望不要再跟國民黨糾纏，國民黨也不要再來勾勾纏。



國民黨之所以在郭台銘退黨事宜上踩了剎車，主要就是郭放棄了參選2020，這讓國民黨認為郭對於國民黨可能仍有感情或是懸念，因此希望留一個情面，不讓彼此撕破臉到無可挽救的地步。



但顯然郭台銘對於國民黨已完全死心，他雖不參選2020，但其對於政治的佈局卻未停歇，除了將與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲繼續在“立委”提名上合作、互推人選外，也在醞釀安排自己的人馬，投入一些深藍選區，要和挺韓立場鮮明的國民黨候選人競爭，搶攻正藍大旗。



因此，國民黨這樣一個慰留的動作，顯然有些多餘，畢竟以國民黨的認知，郭台銘現在仍然是國民黨員，那就應受黨紀的規範，屆時郭幫民眾黨的“立委”候選人站台，或推派自己的郭家軍和國民黨候選人競爭，是否該受黨紀處分？需不需要開鍘？



如果不處分，黨內其他人也有樣學樣，拿出郭台銘的例子來和黨中央吵，那樣局面只會更混亂更複雜，對於國民黨大選選情更是沒有任何助益，更是讓全黨陷入吵鬧不休的困境中，可能使得民眾加深了對國民黨的厭惡感。



所以國民黨現在就該整理好隊伍，建立起軍心，調整好步驟，無需在郭台銘事件上打轉，有龐大資源的郭台銘幫助當然是好事，但沒有了郭台銘也非末日，就拿去年九合一選舉的大勝來說，當時的國民黨也不是靠郭台銘而勝選，同樣道理，2020大選國民黨沒了郭台銘也非必敗。