習近平出席北京大興國際機場投運儀式

中評社北京9月25日電／新華社消息，鳳凰展翅，逐夢藍天。在新中國成立70周年之際，北京大興國際機場投運儀式25日上午在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席儀式，宣布機場正式投運並巡覽航站樓，代表黨中央向參與機場建設和運營的廣大幹部職工表示衷心的感謝、致以誠摯的問候。



習近平強調，大興國際機場能夠在不到5年的時間裡就完成預定的建設任務，順利投入運營，充分展現了中國工程建築的雄厚實力，充分體現了中國精神和中國力量，充分體現了中國共產黨領導和我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的政治優勢。新中國70年何等輝煌！中國共產黨領導中國人民實現了一個又一個“不可能”，創造了一個又一個難以置信的奇跡。奇跡是幹出來的，社會主義是幹出來的。中國共產黨和中國人民有雄心、有自信繼續奮鬥，朝著實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢奮勇前進。實踐充分證明，中國人民一定能，中國一定行。



中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席儀式並致辭。



9時45分，習近平來到位於北京市豐台區的軌道交通大興機場線草橋站，考察北京市軌道交通建設發展情況和大興機場線運營準備情況。連接北京大興國際機場和中心城區的軌道交通專線，一期工程41公里已建成投運。草橋站把地鐵站功能和機場值機功能結合起來，讓乘客在地鐵站內就能實現國內國際值機，辦理行李安檢和托運，實現了城市交通同機場交通的無縫銜接，極大便利了廣大乘客。



在草橋站進站大廳，習近平結合展板聽取情況介紹。習近平強調，城市軌道交通是現代大城市交通的發展方向。發展軌道交通是解決大城市病的有效途徑，也是建設綠色城市、智能城市的有效途徑。北京要繼續大力發展軌道交通，構建綜合、綠色、安全、智能的立體化現代化城市交通系統，始終保持國際最先進水平，打造現代化國際大都市。



隨後，習近平乘坐軌道列車前往北京大興國際機場，在途中詳細詢問軌道列車的設計製造和票價、行李托運、同其他交通線路銜接等情況。習近平強調，城市現代化要交通先行，要發揮好大興國際機場的輻射帶動作用，聯通京津冀世界級城市群、北京“四個中心”、雄安新區建設，服務好京津冀協同發展。



初秋的北京，秋高氣爽，艶陽高照，陽光灑在古銅色的航站樓頂，閃耀出熠熠光彩，北京大興國際機場猶如一只金鳳凰展翅欲飛。



抵達北京大興國際機場，習近平首先在綜合交通中心聽取機場綜合交通體系建設情況介紹。大興國際機場配套建設了現代化的立體交通體系，不僅在機場內部實現了公路、軌道交通、高速鐵路、城際鐵路等不同運輸方式的立體換乘、無縫銜接，而且在外部配套建設了五縱兩橫的交通網絡。目前，大興機場高速、軌道交通新機場線、京雄城際鐵路北京段等已同步開通。習近平對新機場配套交通設施建設表示肯定。他指出，建設內外部聯通的綜合交通體系，是提高機場運行效率的關鍵。要樹立先進管理理念，運用現代信息技術，提高管理運營智能化、便利化水平。



大興機場航站樓，是目前全球最大規模的單體航站樓，以其獨特的造型設計、精湛的施工工藝、便捷的交通組織、先進的技術應用，創造了許多世界之最。航站樓裡，流線型的空間結構十分寬敞明亮。習近平步行巡覽站台大廳和值機大廳，實地了解值機、安檢、登機和殘疾人無障礙設施等情況，並結合沙盤和模型聽取機場總體規劃、設施建設等介紹。習近平強調，大興國際機場是首都的重大標誌性工程，是推動京津冀協同發展的骨幹工程。京津冀三地要抓住機遇加強協同合作，加快推動地區高質量發展。民航業是國家重要的戰略產業。要建設更多更先進的航空樞紐、更完善的綜合交通運輸系統，加快建設交通強國。



值機櫃台前，習近平察看智能技術、全自助無紙化智慧值機的流程，對機場採用現代化設施為旅客提供便利服務的做法表示肯定。他強調，既要高質量建設大興國際機場，更要高水平運營大興國際機場。要把大興國際機場打造成為國際一流的平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場，打造世界級航空樞紐，向世界展示中國人民的智慧和力量，展示中國開放包容和平合作的博大胸懷。



投運儀式在機場聯檢大廳舉行。11時許，伴隨著歡快的迎賓曲，習近平等步入儀式現場，全場起立鼓掌。



中國民航局負責同志向首都機場集團公司頒發北京大興國際機場使用許可證。



11時28分，習近平走上主席台，宣布：“北京大興國際機場正式投運！”全場響起熱烈掌聲。



投運儀式結束後，習近平來到機場國際出發大廳，看望參與機場建設和運營的工作人員代表。習近平同大家一一握手，代表黨中央向大家並向所有參與機場規劃、建設、運營的同志們表示熱烈的祝賀和節日的問候。習近平指出，大興國際機場建設標準高、建設工期緊、施工難度大，全體建設者辛勤勞動、共同努力，高質量地完成了任務，把大興國際機場打造成為精品工程、樣板工程、平安工程、廉潔工程，向黨和人民交上了一份令人滿意的答卷！



習近平強調，共和國的大廈是靠一塊塊磚壘起來的，人民是真正的英雄。大興國際機場體現了中國人民的雄心壯志和世界眼光、戰略眼光，體現了民族精神和現代水平的大國工匠風範。他希望廣大建設者在新的征程上再接再厲、再立新功！



韓正在致辭中表示，北京大興國際機場是習近平總書記特別關懷、親自推動的首都重大標誌性工程。這一重大工程建成投運，對提升我國民航國際競爭力、更好服務全國對外開放、推動京津冀協同發展具有重要意義。要著力構建運行順暢、組織高效的集疏運體系，提升運行效率和管理水平，充分發揮輻射帶動作用，將北京大興國際機場打造成國際航空樞紐建設運營新標杆、世界一流便捷高效新國門、京津冀協同發展新引擎。



丁薛祥、劉鶴參加上述活動。何立峰主持投運儀式。



蔡奇、馮正霖、王東峰等也在儀式上致辭。



中央和國家機關有關部門，北京市、河北省、天津市和中央軍委聯合參謀部、空軍有關負責同志，機場建設和運營單位代表等參加投運儀式。



據了解，2014年12月，北京大興國際機場開工建設。本期工程主要建設“三縱一橫”4條跑道、70萬平方米的航站樓、268個機位的站坪以及相關配套設施。2018年12月，飛行區4條跑道全面貫通，飛行校驗工作於2019年2月圓滿完成。機場建設踐行新發展理念，立足自主創新，開發應用多項新專利新技術新工藝新工法，建設指標達到世界一流。