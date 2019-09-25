民進黨廉政會：陳明文事件尚難成案處理

邱駿彥在廉政會後說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）英系大將、民進黨“立委”陳明文日前在高鐵丟失新台幣300萬元現金，引起社會議論。民進黨廉政委員會25日晚間，邀請他進行說明。民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥晚間受訪表示，依據目前事證尚難成案，但未來若有新事證，不排除重新處理。



廉政委員會從晚間6點開始召開，7點邀請陳明文到場說明，邱駿彥說，陳親自到場說明大約進行1個多小時。陳明文未從黨中央正門進出，刻意避開媒體。



民進黨廉政委員包括:邱駿彥、黃秀端、劉初枝、陳榮隆、薛智仁、林佳和、張富美、魏千峯、闕銘富、范光群、黃智鴻。



經過2個小時的說明與詢問，邱駿彥在會議後受訪表示，依照現有事證以及當事人陳述，我們經過很久討論，還沒有辦法構成“洗錢防制法”以及“財產來源不明”等法進行處理，今天尚難成案，但是日後發現新事證，不排除重新處理。



至於陳明文分批提領現金，是否涉及洗錢防治條例，邱駿彥說，檢調都很清楚他有銀行來源，大家懷疑金錢不明或是別人給的，沒有這回事，“有明確銀行提領的單據”。很難去說分批提領一定是洗錢，依照現有事證無法認定，大家都是臆測，但每個人都有每個人習慣，怎麼提領現金是大家習慣。



陳明文說明是否跟外界報導一樣，邱駿彥表示，他不清楚外面講得版本，但是檢調有去調閱高鐵商務車廂的錄影帶監視器。



陳明文還是說去開珍珠奶茶店？邱駿彥說，對，是為了給他小孩買機器。



邱駿彥表示，陳明文親自出席說明，花了1個多小時，還有加上委員們詢問，陳也有帶一位律師來整理詳細資料，檢調也都有調查事具，依照目前事證以及依照廉證條例規定，很難說要成案，但是未來有新事證，不排除另外立案。



他也說，出席的廉政委員沒有不同意見，全部都是一致看法。

