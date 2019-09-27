韓流失年輕選民　陳欽春：要說新故事

陳欽春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月27日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人韓國瑜抓不到年輕選票的疑慮，銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春接受中評社訪問表示，回顧去年高雄市長選舉，韓喊“北漂南回”，打動無數年輕人的心，票投韓國瑜，他認為韓不是沒有能力，就看競選幕僚，趕快替韓找到新論述與新故事。



陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，曾任銘傳公共事務學系兼任系主任。



中評社問，民調顯示藍綠對決，韓國瑜支持度落後蔡英文10%以上，尤其年輕族群支持度更遠不及蔡，藍營資深媒體人趙少康指出，韓變成年輕人嘲諷對象，“40歲以下韓國瑜幾乎沒票”，韓陣營該怎麼辦？



陳欽春說，過去最成功抓住年輕選票就是台北市長柯文哲，只要搔頭、講無厘頭的話，青年人愛死這位政治素人，結果柯創立台灣民眾黨之後，緊抓鴻海創辦人郭台銘、前“立法院長”王金平，企圖組成“郭柯王”聯盟，原本期望藍綠之外，卻看到過於算計的“阿伯”，認清是政客無誤，自然快速消風。



陳欽春說，當年輕人或中間選民，離開第三勢力，會等待與觀望，保守的人會期待，藍綠參選人是否說出新的東西？過去習慣打“恐嚇牌”與“安定牌”，現在恐怕沒有用。



他分析，對年輕世代來說，向來反體制，把“價值”跟“流行”放在一起，好比同婚、核能以及兩岸關係，年輕人認為，敢跟大陸嗆聲就是新價值，只是往往這個價值是對嗎？恐怕會讓人更憂心，重點是當年輕人把“價值”跟“流行”放在一起，就會趨同。



陳欽春指出，政治人物為了爭取年輕選票，一種就是講年輕人想聽的話、講流行的話，年輕人反體制，就講反體制的話，先當選再說，年輕人當然聽得很爽，但是一旦執政，就是體制問題，在蔡執政這三年多，看到不少後遺症，年輕人這種“流行”等於“價值”，一時改變不了。



他說，爭取年輕選票還有一種，就是講更好的價值觀，別忘了，韓國瑜去年選高雄市長，喊“北漂南回”，就是一種新故事，也是流行與價值，不也是很多人信他嗎？很多人年輕人都回去，為什麼現在不見呢？



陳欽春說，當時爭取年輕人返鄉票投韓國瑜，現在韓成為2020參選人，說法也要改變，競選幕僚除了擬訂政綱，也要講一個新的願景、新的故事，韓未必要弄成像馬英九那種形象，但是講一個讓人感動故事，相當重要，當然不是“發大財”、“愛臺灣”、“人民有錢”，這對年輕人會有怎樣感動嗎？



他觀察，民進黨蔡英文最近表現不錯，除了“撿到槍”，出錯幾率非常少，不出錯簡單說，就是把“行政權”交給蘇貞昌，被罵是蘇不是蔡，蔡的聲勢就一直上來，加上懂得掌握氛圍，特別美中台的角力，反觀韓國瑜沒有看到塑造勝選氛圍，又不斷犯錯，當然彼消我長。



陳欽春提醒，蔡英文在2016年大選，選前也有新的論述，就是“維持現狀”，這次拼連任，難道不會又提出新故事？喜樂島為何組黨？就是認定蔡不會搞獨立，蔡現在民調領先，但是說不定又掉下來，既然喜樂島有這種想像，為什麼不講新的東西？掌握新的中間選民。