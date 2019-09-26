陳欽春：同是最後一役　呂秀蓮贏過王金平

陳欽春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月26日電（記者 黃文杰）針對台灣目前的政局，銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平與呂秀蓮都積極爭取2020，也都是政壇“最後一役”，但是呂反而贏過王，道理很簡單，王沒有跟呂一樣提出新論述，王還是“由上而下”，就是代理人的戰爭，就是靠政黨、就是靠組織，這不是第三勢力應該具備。



陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，之前擔任銘傳公共事務學系兼任系主任，已經卸任。



中評社問，鴻海創辦人郭台銘不參與2020連署競選，有意角逐大位剩下台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以及王金平，王柯也都爭取親民黨合作，誰有機會拿到“門票”？



陳欽春認為，第三勢力的想像有兩種，一種是“由上而下”的模式，就是傳統政黨競爭，來不及獨立參選、登記連署，就要從政黨提名拿到門票，就會碰到“理念”換“現實利益”很難，“由上而下”一定會妥協，弄到最後還是藍綠好了，還有就是“由下而上”，任何人都有機會、都有新的組合。



他說，王金平、郭台銘、柯文哲，甚至代表喜樂島的呂秀蓮，算是新的第三勢力。



陳欽春分析，柯文哲確實想收編“郭王”力量，想把第三勢力收編成白色，可惜最後是用“政黨”來收編，印證失策，越是算計，已不再是當初的素人阿伯，搔頭、義憤填膺講出老百姓的心聲，現在被看成是“政客”。



他指出，郭台銘角色轉換太快，畢竟他是商人，商人轉政治要有磨合期，政治不是追求利潤極大化，不是有錢就可以選舉，美國特朗普也是選了好幾次，直到拿到美國共和黨，就有人補欠缺這一塊，他建議郭如果聰明，就不要再出來了，現在透過親民黨提名，跳下去選，或許會在藍綠再掀波瀾，卻也會耗損政治能量，建議慢慢去「養」望。



陳欽春說，呂秀蓮過去可能不被看好，但是這次代表喜樂島參選，漸漸讓人看到新的論述，特別是主張“不分藍綠、兩岸和平”，類似當年柯文哲喊“兩岸一家親”，馬英九好友、律師陳長文都表態要替呂來連署。



他說，同樣是“最後一役”的王金平，就沒有看到跟呂秀蓮一樣提出新論述，還是維持“由上而下”，也是玩傳統的組織及政黨，就是代理人的戰爭，就是靠政黨、就是靠組織，以前叫樁腳投誰就投誰，現在樁腳可能還要看1450的說法，“世界已經改變了”。



陳欽春分析，王金平當年擔任“立法院長”，靠的就是組織樁腳，連馬英九都打不贏，王的陸軍組織很強，只是王的陸軍，跟人民的聲音又有點脫節。



他說，有一個人，就可以打死王金平甚至郭台銘，這個人叫顏清標，顏清標喚醒了大家，看清楚什麼叫做忠義、什麼叫關公精神，就是人的誠信，



陳欽春說，好比郭當時猶豫要不要獨立參選，影響到韓國瑜的選情，顏清標說，你有幫過我兒子、我跪下來謝謝你，現在基於大義挺韓國瑜，這才叫做“庶民語言”，顏清標的形象也跟著扭轉，原來這叫做“大哥”。



他說，像對日抗戰的時期，很多幫派是挺國民黨，這些黑幫都是被國民黨所操控的嗎？幫派平常殺來殺去，但是基於關公精神，現在我要回去，這就是大義。