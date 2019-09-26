獨派高大成：蔡論文案未了　至少還有呂秀蓮

台中醫界獨派指標人物、法醫高大成。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月26日電（記者 林谷隆）台中醫界獨派指標人物、法醫高大成接受中評社訪問表示，從私菸案到博士論文案，最近蔡英文的所作所為讓很多人感到失望，這是很多綠營人士轉而支持呂秀蓮的主要原因，另一方面，蔡處理論文案讓人越來越質疑，他們也擔心未來會不會發生類似2000大選“興票案”的事件，讓蔡支持度狂掉，綠營至少還有呂秀蓮。



高大成，日本京都大學醫學博士，現為中山醫學大學法醫科副教授、台中市高診所院長，法醫權威。曾任台中市醫師公會理事長、醫師公會全聯會常務理事暨倫理紀律委員會召集人。作為台灣醫界獨派的指標人士，也是台中挺賴清德的知名人士。



登記連署參選2020的呂秀蓮，力拼11月2日前完成28萬384人的連署門檻，目標40萬，最近開始在全台各地籌劃連署點，高大成表態未來會在他的高診所成立連署站，全力支持呂。



高大成受訪表示，蔡英文最近的所做所為，有很多讓人感到很失望之處，從私菸案、陳明文在高鐵遺失300萬案，到最近的博士論文案，這些事情大家都在看蔡會怎麼做，結果卻是不表態，或是拖很久才對外回應。



他認為，蔡身為總統，結果在網路調查“最討厭的政治人物”，國民黨韓國瑜排第一，蔡英文竟然排第二，這樣到底做的好不好，其實民眾心裡都有譜，不然只少也要排在常常失言的柯文哲之後，柯還只排到第六名。



高大成提到，對於外界這些質疑與批評，蔡英文應該要自己反省，結果一直說我們不挺她，過去我們支持蔡已經超過8年，挺到現在卻讓我們感到失望，這是我們會轉而支持呂秀蓮的原因。



至於獨派對蔡英文的反彈還是很大？高大成回答，民進黨三年前就已經完全執政，到現在還在搞維持現狀，對很多議題都不表態，例如去年在台北舉辦東京奧運正名大遊行時，蔡就讓民進黨故意在高雄舉辦另外一場，這讓獨派對蔡感到失望，批評民進黨跟國民黨沒有什麼兩樣。

