韓國瑜視察雙語教學　學童歡送喊“總統好”

韓國瑜聽到學童歡送上前摸摸頭。（中評社） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜25日下午視察雙語教學推動成果，隨高雄市議會來到苓雅區成功國小實地考察，受到師生及當地人士熱烈歡迎，離去前學童大喊“總統好”歡送，韓一聽連忙上前揮手說“不要不要”，並上前摸摸小孩子們的頭，撫摸一下才離去。



韓國瑜25日隨高雄市議會市政考察，實地考察愛情摩天輪水岸複合式開發案、訪視雙語教育推動成果展、以及視察路平專案工程。推展雙語教育是韓國瑜的施政重點之一，因此安排前往苓雅區成功國小。



韓國瑜到訪苓雅區成功國小，由校長呂佳真說明學校推動雙語教學情形與成果，進行師資簡介與課程展現，也安排學校中外師與韓國瑜互動對話，展現雙語教育推動1年來的成果。



韓國瑜致詞時表示，隨著年紀愈大，語言轉換能力愈弱，他認為高雄市民及全台灣下一代的孩子一定要落實中英文雙語教育，因此市府鼓勵孩童及早學習不同語言，未來在競爭的道路上才不會吃虧，相信一段時間後可以開花結果。



韓國瑜離開前，有學童在視聽教室門口準備歡送，不過學童一見到市長就興奮喊“總統好”，韓走出教室後連忙揮手示意“不要不要”，事後旁人則緩頰以後要喊“市長好”。