賴清德將啟動報恩輔選　未必出席全代會

台北市議員高嘉瑜在賴清德初選最艱困時勇敢跨刀站台，最後衝刺階段還陪著淋雨掃街。如今高嘉瑜將參選“立委”，賴清德將前來站台力挺，展現情義。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選落敗後即鮮少公開露面的前“行政院長”賴清德即將啟動“報恩之旅”輔選，感謝在他初選艱困時刻為他站台的“立委”參選人。傳出啟動站台的第一站就是友柯、民進黨台北市議員高嘉瑜10月中所舉行的新書發表會。



初選時賴陣營的前“農委會副主委”李退之接受中評社訪問表示，輔選黨內“立委”參選人還沒有明確時間，但對於協助賴初選的緊密夥伴，賴清德一定會幫忙。



至於賴清德會不會出席9月28日的民進黨全代會，李退之目前沒有進一步訊息。



傳出，賴清德將重點輔選的參選人包括台北市高嘉瑜；新竹縣鄭朝方；台中市黃國書、張廖萬堅、何欣純；高雄市劉世芳；許智傑；何志偉；屏東縣鍾佳濱。



傳出賴清德初選休息一段時間後，將在10月中復出，幫忙友賴的黨內“立委”提名人站台。李退之說，現在還沒有明確的時間，賴清德對於初選協助的“立委”提名人或緊密夥伴，會去站台會是幫忙。他說，也不一定站台，是以能幫忙的形式去幫忙。





高嘉瑜接受中評社訪問表示，她是要出新書，但不知道何時出版，這是出版社規劃，她也還沒約賴清德出席新書發表會，就視出版社規劃。不過，她之後會邀請賴清德幫忙掃街拜票。



初選挺賴的民進黨新潮流“立委”邱志偉接受中評社訪問說，他競選總部大約11月份才會成立，他一定會邀請賴來站台，賴也一定會來。只要大家邀請賴，他就一定會出席。他也說，不管賴清德是否是副手，都一定會在2020大選有角色。



邱志偉強調，民進黨2020大選目標是“國會”過半、“總統”勝選，至於賴是否應該列不分區“立委”衝“國會”席次，他表示，目前不知道，但不管何種身分，賴都會幫忙輔選。



初選也挺賴的新潮流“立委”許智傑接受中評社訪問表示，他有跟賴清德通過電話，但並沒有提到站台的事情。不過，如果他請賴站台賴會來。



蔡賴配是否視最強組合，許智傑表示，當然希望他們能搭檔，但是現在不敢講會不會成形，但蔡賴兩人溝通沒有問題。