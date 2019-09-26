紀欣：只有中國再統一 台灣才能真光復

中評社香港9月26日電（特約作者 紀欣） 中華民族近代從衰弱屈辱，走上復興之路的三個重要節日皆在10月：1911年雙十武昌起義成功，中國人建立了亞洲第一個共和國；1945年10月25日台灣光復，結束了日本50年的殖民統治，台灣重回中國的懷抱；1949年10月1日中華人民共和國成立，一甲子後成為世界第二大經濟體。



只是，綜觀古今中外，凡大國、強國莫有分裂、分治者，相信全體中國人民及海外華僑華人在慶祝新中國成立70周年之際，心中都不免為兩岸分隔也屆滿70年感到遺憾。而爭取台灣民心，推進兩岸和平統一，讓中國脫離西方反華勢力的牽制，也讓台灣得以真正光復，就成為生長在台灣的中國人不可推卸的重責大任和光榮使命。



《大公報》台籍記者李純青（1908－1990）半個世紀以前說：“每一個台灣人尋求祖國的歷程，都像一首萬行的敘事詩。”沒料到，半個世紀之後，在充斥反共教育、西方資本主義思維、“去中國化”的台灣社會里，要承認自己是中國人都不容易，若想以具體行動認同祖國者，就非得有寧為少數的勇氣，忍受譏諷及打壓的耐力，才能用生命寫下一首首萬行詩。



所幸，隨著兩岸政經實力大幅消長，台灣經濟對大陸的依存度愈來愈高，例如：大陸現是台灣的最大貿易夥伴、最大順差來源，選擇到大陸讀書、就業、發展的青年人數也每年創新高，加上大陸對實現統一展現出更堅定的決心及更強大的實力，台灣幾乎所有人都認識到：統一是大勢所趨，無可迴避。



但必須承認，台灣有很多人擔心統一會“被大陸吃掉”，或因不確定統一後是否能保有現行的生活方式而感到焦慮。這兩者其實都可以從大陸40年前提出的“一國兩制”方案得到解答，但因該方案在台灣長期被刻意污名化，鮮少有人挺身為之辯護。



有關“害怕被吃掉”，大陸提出“平等協商、共議統一”長達數十年，除非台灣當局心虛，主動放棄協商，否則還沒有開始談，何需擔心一定會“被吃掉”？當然，從國、民兩黨及藍綠政治人物反對“一國兩制”的各種說詞看來，他們反對的是“一國”，而非“兩制”，但不論是害怕“‘中華民國’被消滅”或“台灣失去主權”，其實都站不住腳。



“台灣”從來不是一個國家，何來主權？而中國的代表權問題，早在聯合國1971年10月25日通過2758號決議的那一刻就已確定。只不過，在西方國家長期的圍堵下，中國大陸又經過近半個世紀的努力，才終於討回公道，在國際社會全面落實“一中原則”。若有此認知，就不必為5天內連斷2個“邦交”國，未來還將失去更多所謂有“主權象徵”的“邦交”國而感到恐慌。



至於擔心不能維持現狀，“兩制”正是保障台灣人民在統一後維持現有生活方式及社會制度的方案。吾人若想確保“兩制”台灣方案符合大多數台灣人的意願，就應及早展開研討規劃，取得社會共識，與大陸展開平等協商。



70年過去了。歷史不能改變，現在可以把握，未來可以開創。願在台灣的中國人勇於接受開創自己及子孫命運的光榮使命！



（特約作者紀欣，台灣統一聯盟黨主席、《觀察》雜誌發行人）