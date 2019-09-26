訪武昌起義紀念館　台胞：更覺兩岸同根同源

參訪團到訪辛亥革命武昌起義紀念館。（中評社 沈而忱攝） 中評社宜昌9月26日電（記者 沈而忱）24日，全國台聯國慶70周年湖北參訪團來到“紅樓”參訪。“紅樓”即是辛亥革命武昌起義紀念館，因其紅墻紅瓦，因此被稱之為“紅樓”。對於台胞來說，紀念館意義非凡，因為就是在這裡發布了廢除清廷封建君主專制的布告，建立了中華民國。



因為主樓尚在修葺，參訪團員有些遺憾，只能紛紛與主樓外觀合影，並前往其他展館參觀武昌起義相關文物。在陳列館中，藏有大量大陸、台灣以及海外貴賓留下的墨寶，包括孫中山孫女孫穗芳手寫的“發揚孫中山先生愛國主義精神，為完成祖國統一而努力奮鬥”，著名歷史學家、前全國人大常委會副委員長周穀城題寫的“艱辛歷史到於今，祖國欣欣正向榮，七十年來思往事，毋忘革命有先行”，全國政協副主席、前國務院副總理楊靜仁手書的“統一祖國，振興中華”，台灣地區前“行政部門院長”郝柏村題寫的“全體中華民族永遠以孫中山先生推翻專制帝制為榮並繼承其遺志及早完成中國現代化”，台灣地區民意代表、蔣介石之孫蔣孝嚴寫的“緬懷歷史，放眼未來”等。



參訪團員在各幅書法前駐足良久、輕聲吟念，並拍照留念。最後，參訪團員在“紅樓”前的孫中山先生銅像旁，留下了大合影。



國際華商協進會會長羅台秦女士對中評社記者表示，看完紀念館，更覺兩岸同根同源。她從小學習歷史，對孫中山先生成立興中會、多次領導革命失敗，最後武昌起義成功，印象非常深刻。這次能親身到訪辛亥革命武昌起義紀念館，感到更加震撼與感動。