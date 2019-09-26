快評：兩岸70年　明年變數大北京有自信

中評社快評／中共建政即將滿70周年，兩岸分裂分治也將有70個年頭。昨天舉行的國台辦新聞發布會上，發言人馬曉光應詢評價了70年來的兩岸關係，對所取得的各方面進展充分肯定，對兩岸未來走向統一充滿信心。



對70年的兩岸關係，馬曉光先強調三點：一，是兩岸同胞打破隔絕，交流合作日益廣泛、相互往來日益密切的歷史；二，是在“九二共識”基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史；三，還是反對和遏制“台獨”分裂活動，堅定維護國家主權和領土完整的歷史，是推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程的歷史。



之後，馬曉光談到兩個“無法改變”、和兩個“無法阻擋”。馬曉光說，兩岸關係發展歷程充分說明，台灣是中國一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的歷史潮流，是任何人任何勢力無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！



馬曉光上述言論是大陸對台部門首次針對70年來的兩岸關係作出評價，內容簡明、扼要，闡述了大陸基本立場、態度。大陸對台大政方針長期堅持不變，有信心繼續推動兩岸關係和平發展。



明年一月台灣將舉行大選，選情千變萬化，兩岸關係下一步將如何走，變數很大，危機重重。如果外力介入、“台獨”猖獗，兩岸關係隨時有可能突發大危機，危害和平。無論台灣政局如何變化，大陸有自信、有能力掌控台海局勢的主導權。正如馬曉光所說，任何人任何勢力都無法阻擋兩岸關係向前發展的歷史潮流、以及兩岸統一的歷史大勢。