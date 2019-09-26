中國主動擴大開放的戰略選擇

主動推進更高水平對外開放的舉措，不僅是適應經濟全球化新形勢、應對外部變局的重大決策，也是倒逼國內深層次體制機制改革、推動高質量發展的關鍵性戰略。 中評社北京9月26日電／十九大以來，中央多次強調，中國開放的大門只會越開越大。從實踐看，中國陸續推出了放寬市場准入、主動擴大進口、加強知識產權保護、優化營商環境、探索建設自由貿易港等一系列重大開放舉措。這些主動推進更高水平對外開放的舉措，不僅是適應經濟全球化新形勢、應對外部變局的重大決策，也是倒逼國內深層次體制機制改革、推動高質量發展的關鍵性戰略。



客觀分析新階段擴大開放的外部環境



經濟參考報發表中國經濟體制改革研究會會長彭森文章表示，國際金融危機發生10年後，世界經濟再次來到十字路口。貿易保護主義、單邊主義持續蔓延，貿易和投資爭端加劇，全球產業格局和金融穩定受到衝擊，世界經濟運行風險和不確定性顯著上升。



經濟全球化經歷重大挑戰，但自由貿易仍是大勢所趨。雖然當前世界經濟面臨“逆全球化”的挑戰，不穩定性、不確定性加大，風險增多，但過去幾十年的經濟全球化進程及新一輪科技革命使得全球各國間的經貿聯繫從未像今天這樣日趨緊密；經濟一體化與貿易自由化的共同需求也從未像今天這樣日趨增大。自由貿易仍是世界經濟增長與經濟全球化的重要動力，以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制仍是國際自由貿易的基石。



全球經貿規則重構進入關鍵期。單邊主義與貿易保護主義勢頭增強威脅全球共同利益，任何一個國家都難以獨善其身。在此背景下，各國紛紛構建區域自貿安排以有效應對外部挑戰。從參與對象來看，不僅包括歐日等發達經濟體，也包括越南等發展中國家；從針對內容來看，正由貨物貿易向服務貿易與數字貿易領域拓展；從涵蓋議題來看，逐步由市場准入向“邊境後議題”拓展，等等。



準確把握新階段擴大開放的主要趨勢



文章分析，在內外環境明顯變化的大背景下，中國的開放與之前相比也有了新特點、新趨勢。



從製造業領域為主的開放到服務領域為重點的開放。服務領域已成為中國擴大開放的重點。2005-2018年，中國服務業實際利用外資規模由149.1億美元增長到931.2億美元，年均增速達到15%。2018年，中國服務業實際利用外資在全國總量中的比重達到69%。未來幾年，中國服務業開放將呈現加快發展的態勢。



從貨物和服務為重點的開放到制度性、結構性開放。中國政府在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上宣布，中國將採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放。書中對“制度性開放”與“結構性開放”做了精確的概括，即“制度性開放”，其重點是公開市場、公平競爭，對標國際規則，建立並完善以公開、規範為主要標誌的開放型經濟體系；“結構性開放”，其重點是從一般製造業領域向以金融等為重點的服務業領域的開放。對於制度性、結構性開放的理論界定，很有道理，也具有重要的參考性。



當前，中國以建立高水平開放型經濟體系為重要目標的開放趨勢明顯。例如，全國平均關稅水平由加入世界貿易組織(WTO)時的15.3%降至目前的7.5%；負面清單限制措施的不斷減少，開辦企業便利度升至全球第28位。未來幾年，中國經濟領域相關制度與高水平市場經濟對接的進程將明顯加快。



從經濟全球化的參與者到經濟全球化的推動者。面對經濟全球化的新挑戰，中國堅定推進全球自由貿易進程，堅定維護以WTO為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，以“一帶一路”為載體堅定推進雙邊多邊自貿進程，積極構建新型的經濟夥伴關係。2018年，中國對世界貿易增長的貢獻率為32%左右，對世界經濟增長的貢獻率為30%左右。隨著開放的大門越開越大，中國將從經濟全球化的參與者進一步提升為經濟全球化的推動者，將成為區域一體化，尤其是東北亞區域一體化進程的積極推動者、重要貢獻者。

