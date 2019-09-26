完善中國養老金體系需要"節流"更需"開源"

中評社北京9月26日電／2019年年初，財政部、人社部聯合發布調整基本養老金的通知，表示將會在2019年繼續統一調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金，總體將會上調5%左右。截至目前，全國各省份2019年退休人員基本養老金調整方案均已公布，部分地區已經出台落實措施並調整完畢。



中國網發表中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林文章表示，自從進入21世紀以來，中國城鎮企業職工基本養老金一直保持著上漲的趨勢，如果算上今年，基本養老金已經保持連續十五年上漲，且有十年的漲幅都保持在10%左右。其中，在2006年漲幅最大，達到了23.7%。但是到2016年，養老金的漲幅卻下跌至6.5%，2017年為5.5%，2018年為5%，今年也基本維持在5%左右。



文章分析，雖說各省份關於養老金調整的標準和方法的細則存在著地區性差異，不過養老金總體5%的上漲幅度也引發了公眾的討論。為何養老金能夠保持15年連漲，但是漲幅卻越來越小呢。



關於養老金的連年上漲，其實主要有政策與社會現實兩方面的原因。根據《社會保險法》第二章第十八條的規定，“國家建立基本養老金正常調整機制。根據職工平均工資增長、物價上漲情況，適時提高基本養老保險待遇水平”。隨著中國經濟發展水平的不斷提高，居民人均收入和物價水平均有一定幅度的上漲，平均工資在近年的上漲幅度甚至超過兩位數。作為曾經為國家經濟建設作出貢獻的退休人員，適度為其上調基本養老金，一則可以避免退休人員不會因物價上漲過多降低自身的生活質量，二則也可以讓退休人員可以享受到國家經濟持續發展的成果，有利於社會和諧穩定。



至於養老金漲幅越來越小，則主要是因為中國經濟如今正處於增速換擋的關鍵階段，正在完成由高速發展向高質量發展的轉換。雖然養老金的上調比例隨著經濟增速的放緩而有所降低，但是從長遠來看，實現高質量發展對於國家經濟的可持續發展有著極為重要的正面作用。



另一方面，伴隨著中國人口老齡化現象的加重以及人均壽命的增長，當前養老金體系的贍養率也在不斷增加。也就是說，領取養老金人數相對增加，但繳納養老金人數卻在相對減少。所以適當的減少養老金上漲比例，有利於減輕當前中國養老金體系所存在的結構風險。

