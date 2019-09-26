中國—東盟國際產能合作前景廣闊

中評社北京9月26日電／近年來，中國—東盟博覽會把推進國際產能合作作為經貿合作的重點，在中國國內率先利用展會平台服務國際產能合作，將“展”“會”“談”相結合，搭建了中國與東盟及其他“一帶一路”相關國家和地區開展產能與投資合作的務實平台。



2016年9月，一份《中國—東盟產能合作聯合聲明》在老撾萬象發表，這一文件為中國和東盟開展國際產能合作指明了方向，搭建了中國和東盟國家的產能合作“橋梁”。產能合作需要對話的平台，也需要交流與合作的場所，而東博會正是中國—東盟國際產能合作的平台和場所。為了讓區域合作各方更全面地了解彼此的資源和政策優勢，更好地對接項目合作，東博會緊跟國際合作熱點，務實舉辦各類國際產能合作活動，一步一個腳印，取得了顯著成效。



其實，從2015年第12屆東博會起，國家發展改革委、商務部、廣西壯族自治區政府就共同主辦國際產能合作系列活動，包括國際經濟與產能合作展、論壇、項目對接洽談會等，吸引了中國鐵路總公司等大批企業參展。



2016年，第13屆東博會設置國際經濟與產能合作展區、中柬投資合作高峰論壇等活動。中國與東盟國家深入探討國際產能和裝備製造合作對中國以及東盟等國家產業轉型升級、創新發展所帶來的重大機遇，就推進中國—東盟國際產能合作的有效方式和實現路徑達成了新共識。



2017年，第14屆東博會推動國際產能合作走向深入。期間成功舉辦了中柬、中菲、中越3場產能與投資合作論壇和推介會，召開瀾湄國家產能合作圓桌會議，進一步完善了中國與東盟國家產能合作機制。



2018年，第15屆東博會重點推出國際經濟與產能合作展，還舉辦了一系列豐富多彩的高層次論壇會議活動，包括瀾湄國家產能合作論壇、中緬經濟走廊論壇等。



今年，國際產能合作仍然是東博會的一項重要內容，大會緊扣重點行業和重點國家，進一步推動中國與東盟在鐵路、橋梁等重點領域開展國際產能合作。期間還發布了第一本藍皮書《中國—東盟國際產能合作背景下的東盟產業園區發展報告》，滿足企業信息需求。



一分耕耘，一分收獲。東博會共收集國內外投資項目42000餘個，推動中國與東盟相互投資額近1800億美元；累計舉辦投資促進活動600多場，累計簽訂投資合作項目4000多個。歷屆東博會國際產能合作系列活動的成功舉辦，讓中國與東盟的國際產能合作邁上新台階，讓雙方企業家的夢想變成了現實。



來源：經濟日報 作者：童政

