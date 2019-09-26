以智能駕駛帶動無人駕駛

中評社北京9月26日電／據報道，國家智能網聯汽車(武漢)測試示範區22日在武漢揭牌，百度、海梁科技、深蘭科技等企業獲得武漢市交通部門頒發的自動駕駛車輛商用牌照。這是武漢在無人駕駛商業化應用領域邁出的關鍵一步。今後，無人駕駛車輛不僅可在開放道路進行載人測試，也可進行商業化運營探索。



網民表示，目前國內多個城市均規劃了自動駕駛專用試驗道路，同時發布了優厚的政策，試圖聚集產業、吸引投資。從產業鏈情況來看，國內企業在自動駕駛系統、高精度地圖、通信模組等方面正多路推進，其中不乏A股上市公司。



網民“唐山”說，無人駕駛是未來的趨勢。普及無人駕駛不是一蹴而就的事情，後續主要看廠商如何介入，政府如何研究無人與有人駕駛並行，這個過程會比較緩慢，預估需要10到15年。



網民“陳永洲”介紹，自動駕駛汽車的大規模應用涵蓋平台、技術、法規等方方面面，參與者包括主機廠、零部件廠商、科技企業等，集成複雜度極高。而當前，最核心、最基本的安全問題尚無法解決。



網民“李一山”說，今年以來，國內不少公司都宣布了自動駕駛近期的布局。“這些嘗試，只能說明業內越來越多的公司在自動駕駛商業化方面進行了更多探索，並不能說明，自動駕駛離普通人的生活越來越近。”李一山認為。



網民“常為民”認為，決定自動駕駛汽車未來的不單單是技術，而是要從現有的系統切入，找到有剛需的應用場景，例如自主泊車、定點接送、快速公交、有限地域無人駕駛出租車等。



網民“張慶彬”說，無人駕駛的未來還有很長的路要走，而且將需要很大的資源投入。當前國內的主要趨勢是：部分技術先上車，讓車先跑起來，以智能駕駛帶動自動駕駛的發展。



來源:經濟參考報 作者:單純剛

