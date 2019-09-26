以強化周邊合作應對全球經濟下行壓力

中評社北京9月26日電／在全球化遭遇挑戰、世界經濟不確定性加劇的背景下，中國堅定不移地反對保護主義，進一步擴大對外開放。在這一進程中，加強同周邊國家和地區的經濟合作，將有助於應對全球經濟下行風險帶來的壓力。



首先，加強與周邊國家和地區的經濟合作，是各國發展對外貿易、拓展國際發展空間的一條重要途徑。為應對發達經濟體戰略調整帶來的不利影響，推動經濟增長，亞洲各國和地區紛紛提出了各自的區域經濟合作戰略，為中國與周邊國家和地區加強經濟交往和合作創造了良好的條件，不少國家已經圍繞“一帶一路”倡議與中國實現戰略對接和務實項目推進，並開始顯現成效。



其次，區域經濟合作和次區域經濟合作是全球經濟一體化的重要組成部分，世界貿易組織成員中，有90%以上的成員屬於不同形式和區域的經濟組織，區域經濟合作對世界貿易和經濟發展的影響越來越大。中國周邊是全球經濟發展深具活力的地區，拓展和深化與周邊國家和地區的經濟合作，將為中國經濟、區域經濟和世界經濟注入活力。



再次，中國加強與周邊國家和地區的區域、次區域合作的有利條件在不斷積累，相互依存正在加強。中國-東盟自由貿易區的建設進程正在加快，隨著《中國－東盟全面經濟合作框架協議》全面生效，中國－東盟自貿區升級版已經顯現。10年來，中國保持著東盟最大貿易夥伴的地位，東盟已經於今年上半年超越美國，成為繼歐盟後中國第二大貿易夥伴。



與此同時，上海合作組織建設也進入全面務實合作階段，貿易投資便利化進程全面啟動。歷經17年的發展，經濟合作已成為上合組織的重要支柱之一，取得了一系列成果，各成員國都有收益。倚借上合組織這一重要平台，“一帶一路”倡議正在同歐亞經濟聯盟建設等區域合作倡議，以及哈薩克斯坦“光明之路”等各國發展戰略對接，並從理念付諸行動、從規劃走向實施。



東北亞地區資源豐富，具有世界領先的科技研發能力，資金和人力資源充足，市場巨大，各國經濟發展各具優勢，特點鮮明，資源互補性強。近年來，中國與東北亞區域經濟聯繫愈發緊密，形成了更加良性的互動。



此外，中國通過阿拉伯國家合作論壇、亞歐會議、大湄公河次區域合作等區域合作平台，正在積極推進與這些周邊國家和地區的務實合作。



當前，全球經濟不確定性明顯，整體而言，發達經濟體增長動力明顯放緩。中國與周邊國家和地區有許多新的合作方向，積極挖掘經濟合作亮點和發展潛力，將有助於中國應對外部衝擊和經濟下行壓力。



來源：經濟參考報 作者：周武英

