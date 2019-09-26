新中國砥礪奮進70年的歷史邏輯

中評社北京9月26日電／今年是新中國成立70周年。習近平同志指出，“70年砥礪奮進，我們的國家發生了天翻地覆的變化，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。無論是在中華民族歷史上，還是在世界歷史上，這都是一部感天動地的奮鬥史詩。”歷史，往往需要經過歲月的風雨才能看得更清楚。回顧這段歷史，把握新中國砥礪奮進的內在邏輯，能夠為黨和人民繼續前進提供強大精神動力。



新中國70年最根本的成就



70年來，我們黨團結帶領全國人民在各個領域取得了巨大成就，其中最根本的成就是創立、堅持和發展了中國特色社會主義。中國特色社會主義是在改革開放新時期開創的，也是建立在我們黨長期奮鬥基礎上的，是由我們黨的幾代中央領導集體團結帶領全黨全國各族人民歷經千辛萬苦、付出各種代價、接力探索取得的。



新中國成立後，以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人團結帶領全黨全國各族人民，進行了社會主義革命和建設，確立了社會主義基本制度，成功實現了中國歷史上最深刻最偉大的社會變革，為當代中國一切發展進步奠定了根本政治前提和制度基礎。在探索過程中，雖然經歷了嚴重曲折，但黨在社會主義革命和建設中取得的獨創性理論成果和巨大成就，為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎。



黨的十一屆三中全會以後，以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人團結帶領全黨全國各族人民，深刻總結我國社會主義建設正反兩方面經驗，借鑒世界社會主義歷史經驗，創立鄧小平理論，作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，成功開創了中國特色社會主義。



黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，形成了“三個代表”重要思想。在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，捍衛了中國特色社會主義，開創全面改革開放新局面，成功把中國特色社會主義推向21世紀。



黨的十六大以後，以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人團結帶領全黨全國各族人民，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，根據新的發展要求，形成了科學發展觀，抓住重要戰略機遇期，在全面建設小康社會進程中推進實踐創新、理論創新、制度創新，成功在新的歷史起點上堅持和發展了中國特色社會主義。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，全面審視國際國內新的形勢，通過總結實踐、展望未來，深刻回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義這個重大時代課題，形成了習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，對黨和國家各方面工作提出一系列新理念新思想新戰略，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，中國特色社會主義進入新時代。



新中國70年最顯著的特征



70年來，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。“站起來”“富起來”“強起來”是新中國70年歷史中三個最耀眼、最顯著、最明晰的標識。



新中國的成立是中華民族站起來的起點和基本標誌。在社會主義革命和建設時期，我們確立了社會主義基本制度，開始全面建設社會主義，同時建立了獨立的、比較完整的工業體系和國民經濟體系，初步滿足了占世界人口1/4的中國人民的基本生活需要，這在當時被世界公認為一個奇跡。



改革開放使中國大踏步趕上時代，極大地發展了中國。經過全國人民的努力奮鬥，我國社會主義現代化建設取得舉世矚目的巨大成就。2009年，我國出口超過德國，成為世界第一大出口國；2010年，我國國內生產總值超過日本，成為世界第二大經濟體。我國先後於1999年和2010年跨入下中等收入國家和上中等收入國家行列。



黨的十八大以來，我們解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，黨和國家事業取得了歷史性成就、發生了歷史性變革。2018年，我國經濟總量達90萬億元，人均國內生產總值折合約9900美元，在中等收入國家中位居前列。我國城鎮化率接近60%，高於中等收入國家52%的平均水平。我國農村貧困人口從2012年底的9899萬減少到2018年底的1660萬，貧困發生率從10.2%下降到1.7%，同時形成了世界上規模最大的中等收入群體。我國的創新型國家建設取得豐碩成果，天宮、蛟龍、天眼、悟空、墨子、大飛機等重大科技成果相繼問世。對世界經濟增長貢獻率超過30%，對外貿易、對外投資、外匯儲備穩居世界前列，我國日益走近世界舞台中央，對世界的影響力日益增強。

