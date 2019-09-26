大華網路報：斷交潮讓台灣更走向了一國兩制

蔡英文 中評社香港9月26日電／索羅門群島和吉裡巴斯兩個南太平洋島國，在五天之內相繼和“中華民國”斷交，轉而與中國大陸建交。



大華網路報今天時評說，這情形在理解上，可視為這兩個國家把駐“中國”的大使館，從“中華民國”的台北改為“中華人民共和國”的北京。為甚麼可以這樣描述呢？因為到目前為止，世界上還沒有任何一個國家，同時和“中華民國”與“中華人民共和國”建立邦交，這也就是所謂的“一個中國”原則。



“一個中國”是世界各國所接受的原則，這是國際的現實問題，即使“最挺台灣”的美國和日本，也曾是和“中華民國”斷交後，再與中國大陸建交。然而，蔡英文面對斷交潮的危機，只歸因於中共打壓台灣，要迫使台灣接受“一國兩制”，難道40年前和中共發表《告台灣同胞書》同一天與大陸建交的美國，正也是因為支持中共的“一國兩制”？



曾有民進黨高層對外宣稱，如果“中華民國”全無邦交國，更有利於台灣“獨立建國”，卻不知180個和中國大陸建交的國家，都先承諾認同“台灣是中國的一部份”。更何況，民進黨若不推動公民自決投票、制定新“憲法”和改國號為“台灣共和國”，其他國家又要如何和“台灣國”建交？



民進黨政府愈走向“台獨”，“中華民國”里的“中國”元素愈被掏空，中共就愈加壓縮“中華民國”的國際空間，反而在國際社會間讓一國兩制更向前邁進。換言之，若“中華民國”到了零邦交國時，國際社會中的“一個中國”就完全等於“中華人民共和國”，台灣則是“兩制”下的“中國特別地區”。