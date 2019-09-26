二手潮鞋交易電商虛火過旺

中評社北京9月26日電／近一段時間，網上球鞋轉賣持續火爆，“炒鞋”甚至成為一門生意，這也催生了一大批潮鞋鑒定交易電商，吸引了各路資本追捧。互聯網行業智庫電子商務研究中心日前發布的數據顯示，2019年上半年，僅“毒APP”“nice”“識貨”三家潮鞋交易電商融資金額就高達10多億元人民幣，在電商創業融資的“資本寒冬”中儼然成為新的“風口”。



然而，與資本追捧、平台數量增加、市場擴大不相適應的是，一些潮鞋鑒定交易電商頻頻陷入誠信風波，被投訴問題主要集中在商品質量、假貨泛濫、久未發貨、惡意扣款、退換貨難、商家“砍單”等方面。不少消費者表示，在平台下單時交易平台驗貨不認真，出現假貨讓消費者埋單，售後維權難。而且，不僅是一些交易規模小、知名度較低的電商屢屢曝出質量問題，甚至一些較為成熟的大平台也難以讓人放心。



在潮鞋交易二級市場中，產品真偽是價值的核心。現實中，大部分二手潮鞋交易電商往往只具備中介、鑒定等功能。在平台上銷售的球鞋，絕大部分來自個人賣家和無官網資格認證的商家，價格也是由賣家給出的，因此很難真正做到對球鞋溯源。儘管不少平台聲稱自身具備專業鑒定能力，但鑒定過程並不透明，對於球鞋鑒定師的資質也缺乏統一標準，不少買家買到球鞋後，在不同平台上甚至出現前後鑒定結果不一致的情況，折射出當前二手潮鞋交易市場魚龍混雜、虛火過旺的現狀。



面對二手潮鞋交易電商的虛火，監管部門和行業協會不能坐視不管，應通過嚴格監管和積極引導，督促電商平台加強自身建設，依法規範經營，並出台專門的管理辦法，從嚴查處各類違法行為，加大對侵害消費者權益行為的打擊力度。



對於二手潮鞋交易電商來說，資本的垂青或許能帶來一時的繁榮，但要想獲得持久的發展，必須通過升級優化平台治理措施，從賣家資格審核、產品鑒定技術、鑒定人員專業性、信息記錄和保存、買家售後服務等方面加以強化，保障買賣雙方的權益。消費者也應認識到，在消費升級過程中，追逐潮流球鞋無可厚非，願意出溢價購買心儀的球鞋也是個人選擇，但在選擇交易平台時應多一些理性，防止個人權益受損。



來源：經濟日報 作者：鳴澗

