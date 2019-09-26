做大做強製造業 夯實高質量發展根基

中評社北京9月26日電／9月17日，習近平總書記在河南鄭州考察調研時強調：中國必須搞實體經濟，製造業是實體經濟的重要基礎。我們現在製造業規模是世界上最大的，但要繼續攀登，靠創新驅動來實現轉型升級，通過技術創新、產業創新，在產業鏈上不斷由中低端邁向中高端。一定要把中國製造業搞上去，把實體經濟搞上去，扎扎實實實現“兩個一百年”奮鬥目標。



時代周報發表評論文章表示，實業興則國興，實業強則國強。建設現代化經濟體系，必須把著力點放在發展實體經濟上。習近平總書記多次強調，我們靠實體經濟起家，也要靠實體經濟走向未來；中國這麼大，必須始終高度重視發展壯大實體經濟，不能走單一發展、脫實向虛的路子；不論經濟發展到什麼時候，實體經濟都是中國經濟發展、在國際經濟競爭中贏得主動的根基。



改革開放以來，中國已形成了規模龐大、體系完整的國民經濟體系。現在中國的經濟體量穩居全球第二，而且還是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。數據顯示，中國製造業增長值連續9年穩居世界第一位，2018年占世界比重達28.6%，培育形成了一批具有國際競爭力的產業集群，在許多高科技領域實現了重大突破。



文章指出，經濟建設成果固然豐碩，但也需要看到，目前中國的確已是工業大國，但還不是工業強國，已是製造大國，但還不是製造強國，雖然擁有全部工業門類，但還存在不少短板，如核心技術和關鍵技術受制於人、科技成果轉化率較低、單位GDP能耗仍然較高以及中高端產品不足等。另外，以整體的工業效率而論，2018年中國勞動生產率每人每年11.6萬元，只有世界平均水平的40%。



假若對於實體經濟於國民經濟體系中的重要地位認識不夠，同時又對上述短板估計不足，將產生嚴重的後果。工業和信息化部數據顯示，2006年中國工業占GDP的比例是42%，2016年已降至33.3%，相當於一年降低近1個百分點，同期製造業占GDP的比重則從32.5%降到了28.8%。在美國都決心“再工業化”“重振製造業”的今天，作為仍處於工業化發展階段的中國，卻出現了製造業占經濟比重過快下降的問題，對此絕不能輕忽。



文章提出，把中國實體經濟搞上去，就要堅決扼制“脫實向虛”，堅定不移地把黨中央國務院的決策部署落到實處。



要做好實體經濟，首先要推動全面創新。新一輪科技革命和產業變革浪潮之下，數字經濟、共享經濟、產業協作等正在提升重塑傳統實體經濟形態。面對新形勢，要積極發展壯大新動能，充分運用新技術、新業態、新模式，推進中國製造向中國創造轉變，中國速度向中國質量轉變，製造大國向製造強國轉變。



做好實體經濟，要深化改革增強發展後勁。要通過簡政、降稅等各項措施，進一步降低實體經濟成本，切實降低各類交易成本特別是制度性交易成本，不斷激發市場主體的活力。



做好實體經濟，生產要素保障至關重要。需要在市場准入、要素配置等方面創造條件，逐步建立法治化的市場體系，打通資金、技術、人才等生產要素向實體經濟流動的通道。



做強製造業，做實實體經濟，立足自力更生奮鬥“基點”，集中精力辦好自己的事情，就一定能推動中國經濟由量大轉向質強，扎扎實實實現“兩個一百年”奮鬥目標。



