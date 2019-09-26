中國西北地區變暖變濕，既有利好也是警訊

中評社北京9月26日電／據報道，最近幾年，西北地區的人感到，寒冷乾旱的西北變得有點像南方了，不僅變暖，而且雨水變多，光禿禿的山變得綠茸茸的。很多人可能不信，但這有大量的科學研究做支撐。



新京報發表專欄作者張田勘文章表示，過去200年西北地區已經在變暖，但直到最近50年才呈現出明顯變暖趨勢。儘管西北乾旱區變暖幅度因季節和地域而存在差異，但是，冬季增暖最明顯，約每10年增加0.5攝氏度，對年平均氣溫的升高貢獻最大；春季增暖最小，約每10年增高0.27攝氏度，但是夏季增暖一般。



同樣，西北地區的降水也是近50年來明顯提高。以1960-2010年為時間範圍，西北地區降水與全國相比是突飛猛進，年降水量增加速率約每10年6.1毫米，全國平均值則呈下降趨勢，約每10年減少1.6毫米。



文章分析，傳統意義上的西北地區包括新疆全境、甘肅河西走廊、青海柴達木盆地，以及內蒙古賀蘭山以西地區，土地總面積約占全國國土面積的24.5%。當這一廣闊地區變得溫和濕潤時，傳統乾旱的西北地區就變得如同江南，作物和植被欣欣向榮，這是對西北最大的利好。



一方面，西北地區變暖變濕可能有利於作物生長。人們生活所需的蔬菜、水果等經濟作物適種區擴大到向北和高海拔地區，給這一帶的居民帶來較好的經濟增長點。



另一方面，西北地區同樣可以利用這種難得的氣候變化讓植被加速生長或恢復，從而改變脆弱的生態。



其中甘肅的情況就極為典型。2018年甘肅省植被覆蓋度為近18年最高，戈壁、荒漠面積減少，沙漠邊緣外擴速度減緩，生態環境顯著恢復。這固然主要是因為中國多年來注重退耕還林、退牧還草，以及植樹綠化，但也與該地區的變濕變暖有莫大關係。



文章指出，西北地區變暖變濕也可能是種警訊。研究顯示，西北地區變暖變濕的根本原因是全球變暖驅動水循環加劇形成的，水汽主要來自阿拉伯海和印度洋。隨著北極變暖，來自北冰洋的水汽也在增加。在氣流作用下，三個地方的水汽集中到西北，降水自然增多。



西北地區降水增多後，固然可以讓河流徑流量增加、湖泊水位上升等，但也會出現“旱澇並存並增”的情況。2018年以來，黃河上游連續經歷兩個豐水年，多個水電站防汛壓力增加，因而有可能造成水災。



另一方面，在全球變暖的趨勢下，冰川也會持續退縮，近50年間祁連山冰川面積和冰儲量分別減少20.88%和20.26%。冰川退縮和積雪持續減少，也會讓西北地區的入湖流量慢慢減少。湖泊水位及面積在增加一定時間後，也會降低，從而影響人和生物用水，以及作物灌溉和植被所需。



儘管西北在變暖變濕，也有利於生態的改善，但千萬年來形成的西北乾旱環境在短期內不會有大的改變，反而是全球變暖的大環境可能造成當地冰川的進一步融化。既影響當地的水資源，也有可能因冰川的縮小反過來影響中國和全球的氣候。





