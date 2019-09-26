70年財政增收3000倍，民生保障今非昔比

中評社北京9月26日電／9月24日上午，慶祝新中國成立70周年活動舉辦第一場新聞發布會。會上，財政部部長劉昆表示，70年來，全國財政收入年均增長12.5%，增長了近3000倍。現在一天的財政收入，相當於新中國成立初期8個年頭的規模。財政“蛋糕”不斷做大，為各時期經濟社會發展提供了堅實的財力保障。



新京報發表評論表示，財政規模是一國綜合國力的重要體現，而中國財政支出的一個基本原則是“取之於民，用之於民”。新中國成立70年來，中國財政收入增長近3000倍，這既意味著國家實力的增強，也意味著，財政對民生的投入也實現了巨大的增長，民眾獲得感得到極大提高。



新中國成立之初，百廢待興，中國財政收入的規模很小：1950年，全國財政收入僅為62億元。而當時，中國有4億人口，財政收入平均到每個國民身上，僅有15.5元左右。而到了2018年，中國全年財政收入達到183352億元，人均財政收入約13144元，兩相對照之下，財政之於民生的改善，可見一斑。



文章分析，要說財政對民生的改善，無非體現在扶貧、養老、基本醫療等諸多方面。而我們不論是從直觀感受還是從具體的數據來看，70年來財政對民生的改善都是天翻地覆的。新中國成立之初，國人還普遍吃不飽肚子；到改革開放以後，經濟迅速發展，財政收入也隨之水漲船高，社會救濟保障能力得到明顯改善；尤其是進入新世紀以來，財政收入更是大幅增長，以此為後盾，民生大禮包也越來越多：免除農業稅，實行九年義務教育免費，建立覆蓋城鄉的低保制度……凡此種種，都是財政收入倍增給民生帶來的紅利。



不妨拿剛剛過去的2018年為例，當年，全國扶貧支出達到4770億元，增長46.6%；對基本養老保險基金的補助支出增長11.4%；對基本醫療保險基金的補助支出增長9.4%……這些涉及基本民生的支出，增速均明顯高於全國一般公共預算支出8.7%的增速。這說明，當政府的“錢袋子”越來越鼓，用於民生的支出就越來越多，民眾也就能更好地享受改革發展的成果。



要看到，隨著中國財政規模的不斷擴大，國家用於實施國家重大發展戰略、推進重點領域改革、促進實體經濟發展、鼓勵科技創新方面的支出也日漸增多，這些也都是民生改善的“基座”。不斷延長的高鐵、四通八達的高速公路網、橫跨南北的南水北調工程、繁榮發展的電商經濟等，都為民眾提供了實實在在的獲得感。而這背後，豐厚的財政收入功不可沒。



尤其是近年來，中國實行了更加積極的財政政策，強化民生改善的力度。實施減稅降費，通過降低企業稅率，實施個人所得稅改革等，企業和個人的稅收負擔都得到相當程度的減輕。這也對穩增長、促民生，發揮著重要作用。



在民生支出規模不斷擴大的同時，政府支出則在不斷地“瘦身”：嚴格壓縮一般性支出，樹立過緊日子的思想，確保財政更多地用以照拂民生。一鬆一緊，就能更好地實現財政“用之於民”的目的。



文章最後說，新中國成立70周年，民眾由普遍貧窮到接近實現全面小康，中國財政對民生的改善作用是巨大的，而新時代財政“蛋糕”越來越大，改善民生就更有底氣。相信，隨著中國公共財政體系的進一步完善，民眾的獲得感也將得到持續增強。當然，也要認識到，持續改善民生，提高財政收入、加大財政的民生支出外，也要做好開源，特別是用好社會融資，為改善民生夯實基礎。



