大華網：邦交歸零是“中華民國”命脈的斷絕

中評社香港9月26日電／大華網路報今天專欄文章說，“中華民國”的“邦交國”會歸零嗎？別以為這是不會發生的事，更別以為這是短期內不會發生的事。蔡英文在短短三年多時間內，就丟掉了七個邦交國，現在只剩下十五國，誰說未來不會丟得更多更快！這不是危言聳聽，而是危機在前。



回想陳水扁執政時期，還可以和大陸打外交戰，大陸挖了九國，政府還有能力搶回三國。那個時候，政府還敢喊出烽火外交這四個字，但蔡英文政府好像除了罵中國大陸之外，已失去了任何回擊的能力。老實說，中國大陸在這二十年的時間里迅速崛起，綜合實力大幅提升，當然，在國際上的地位與影響力也水漲船高。外交就是一個國家實力的展現與延伸。蔡英文自己在2016年時就曾說過，外交不是靠善意，是靠實力，從這個觀點來看，三年內斷七國，反映的是不是台灣實力的下降呢？



專欄文章說，索羅門與台斷交時曾說台灣對其沒有用處，這句話聽起來十分刺耳，卻是我們不能不接受的事實。當索國與台斷交更符合其國家利益時，我們又如何能責備索國背棄朋友呢？我們從三年斷七國的事實幾乎可以斷言，只要蔡英文繼續執政，“中華民國”的邦交國就會繼續減少，從兩位數變成個位數，再從個位數走向歸零。



邦交國減少或歸零，究竟有何影響呢？這恐怕是政府不敢提，民眾不敢想的問題，老實說，大多數的民眾恐怕也不知其影響。民進黨的游錫堃認為，當“中華民國”邦交國歸零時，就是“台灣國”誕生的時候，這是比阿Ｑ還阿Ｑ的思維。如果“台灣國”有可能誕生，哪有在邦交國歸零時才誕生的道理，因為那個時候的“中華民國”已經在世界國籍中被除名了，也是實力最弱的時候，怎麼可能有本事去建“台灣國”！