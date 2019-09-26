首場“社區對話”今舉行 尋出路解困局

林鄭月娥表示，將通過“社區對話”，直接聆聽市民意見，與他們分享並交流想法。（來源：大公報） 中評社香港9月26日電／特區政府首場“社區對話”今晚七時至九時在灣仔伊利沙伯體育館舉行，行政長官林鄭月娥將與民政事務局局長劉江華、食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和政制及內地事務局局長聶德權一同出席，政制及內地事務局局長政治助理、前記者吳璟儁將擔任主持人。逾二萬名市民早前報名，由電腦抽出的150人今晚六時起憑身份證登記入場。政府發言人表示，會以抽籤方式抽出發言的市民，每人發言時間約三分鐘。為促進行政長官、官員與市民更好互動，答問安排將作靈活處理。



抽籤方式選出發言



政府發言人說，對話會的參加者入場要接受安檢，之後按登記次序，平均分配到不同座區，再抽籤選出發言的市民，每人限時三分鐘。



行政長官和出席官員會以綜合方式，每隔一段時間回應數名市民的發言和提問。發言人希望出席的市民遵守場地規則，不戴頭盔，不干擾其他參加者，不講粗言穢語，否則可被驅逐離場。



促施政以民為本以民為先



林鄭月娥昨日強調，面對近數月的社會紛爭，大家更加應該堅守“一國兩制”的原則，一方面堅定維護香港優良的法治傳統，果斷執法，將違法者繩之於法；另一方面，深入了解市民的想法，以至社會深層次問題的所在，為困局尋找出路。她說，自己將通過“社區對話”，直接聆聽市民意見，與他們分享並交流想法，日後將和團隊繼續走進社區，接觸不同界別、不同背景的市民，以期改善施政，使政策的制定更能以民為本、以民為先。