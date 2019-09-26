富權：國民黨為何要挽留郭台銘？

中評社香港9月26日電／昨午召開的國民黨中常會，其中一項議程是處理郭台銘的退黨申請事宜。經討論作出決定，接受台北市黨部建議，做出不批准退黨案、並“予以慰留”。國民黨發言人歐陽龍在會後轉述，台北市中正區黨部受理後，經過台北市黨部討論後，建議予以慰留，中常會也認可市黨部建議。多位中常委表示，郭台銘熱愛“中華民國”，也是國民黨的好同志，雖申請退黨，但到目前為止，“郭台銘依然是國民黨黨員，無庸置疑”。而黨主席吳敦義也在會中認可市黨部的建議“予以慰留”。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，昨早在傳出國民黨當日中常會可能會處理郭台銘退黨案，完成其退黨程序的消息時，郭台銘的發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜還對媒體表示，“老闆有交代”，要特別跟大家說，他創業這麼久、工作數十年，第一次平常日邀請朋友去打球，因為無黨一身輕，國民黨已經要完成退黨程序，相當開心。但國民黨中常會討論的結果，卻是不批准郭台銘的退黨案。蔡沁瑜就立即表態，“不希望再跟國民黨糾纏，國民黨也不要再來勾勾纏。”



此顯示，國民黨仍要留住郭台銘，只要他不自行參選“總統”就行。但郭台銘顯然對國民黨已完全死心，去意已決。郭台銘雖然已經決定不參選“總統”，但卻仍然寄情於參與政治。因此，他已與柯文哲達成默契，除了將與柯文哲繼續在“立委”提名上合作、互推人選外，也在醞釀安排自己的人馬，投入一些深藍選區，要和“挺韓”立場鮮明的國民黨候選人競爭，搶攻“正藍”大旗。不過，是否會有轉機，可能還要看“中選會”受理正副“總統”候選人登記申請的截止日十一月二十二日之前的事態發展。



國民黨為何要留住郭台銘？原因很多。當然其中一個重要的原因，就是要維護國民黨的團結，防止分裂。現在，由於“總統”大選，國民黨的支持者儼然分裂為兩大陣營。其一是以韓國瑜為龍頭的“草根藍”、“庶民藍”，其中最堅定的是反對年改的黨政軍退休人員，及地方派系勢力。後者因為曾經在馬英九執政時，受到黨中央的排擠，因而對受到馬英九和國民黨傳統勢力“不屑”的韓國瑜，有“同病相憐”之感。另一方就是“知識藍”、“經濟藍”，主要是國民黨的傳統精英階層，本來是馬英九、郝龍斌等為代表，而現在的精神領袖則是郭台銘。兩者之間互相看不起，形同水火。