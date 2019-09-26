隱形大台煽暴 記者潛核心圈揭運作模式

經過“大台”背後煽動，6月12日的衝擊行動，成為“反修例風波”首場大型暴力衝擊事件。（資料圖片） 中評社香港9月26日電／612、701、721、805、831、908、915......這些數字都是過去3個月以來發生嚴重暴力事件的日子。對於這場持續逾百天的暴力衝擊活動，無論是“勇武”暴徒還是自稱“和理非”的煽暴分子，為掩蓋他們積極策劃、指揮和參與各種暴力活動的事實，一直刻意辯稱“無大台”（無領袖、無指揮）。香港文匯報記者自6月開始到前線觀察，多次潛身“黑衣人”核心圈中，與不少“勇武派”成員有近距離接觸，通過大量耳聞目睹情況及深入調查，發現這場貫穿整個夏季的暴力活動中，“大台”不但隱然存在，更成立多個分支，負責行動、物資支援，醫療急救、文宣策劃、招募成員、乃至海外聯繫和對外籌款等，一直在幕後操控整個暴力活動的事態發展。從今天開始，香港文匯報以系列報道形式揭露這場百日暴亂的一些內幕，由於暴力活動迄今未平息，因此一些涉及事件的人物也會暫時姑隱其名。



“醒未？醒未？大家準備，一陣有行動！”通宵在金鐘龍和道附近草地的記者在半夢半醒中被人高聲叫醒，此時是6月12日凌晨五時許，一名戴著頭盔、護目鏡及黑口罩的黑衣男在人群中現場來回高叫。這是香港文匯報記者第一次看到“黑衣人”的形象。



TG招兵買馬 聚網民組大台



此前（6月11日傍晚），打扮如普通人的記者在金鐘現場跟數名年輕人閒聊，其間，他們聲稱會在立法會外通宵逗留，並叫記者加入數個TG（Telegram）群組。原來，他們正在這裡招兵買馬，招募大量“同路人”準備在次日“採取行動”。



記者好奇之下，決定跟隨他們一起逗留。至深夜11時，記者與一批互不相識的人一起走進龍和道附近的草地，當時，這裡已有數百人聚集。



至凌晨三四點，聚集者越來越多，一名戴口罩的男子明確表示行動的時間是在6月12日清晨，但並沒有透露行動的目標，同時，他也叫各人自行加入TG內多個群組。記者發現，此時“總谷”已有逾4萬名追隨者，而其他相關群組還包括物資組、急救組、裝備組、兵器組、前線組、文宣組等，成員可根據自己的興趣及技能向管理員申請加入各個功能群組。據說，每個群組都由數名具經驗的成員擔任管理員，而“總谷”管理員則會指示行動，記者當時就感覺，一個“指揮大台”已在網上隱然成形。