中聯辦副主任陳冬撰文讚曾憲梓愛國情懷

陳冬副主任（左）於2017年6月專程赴梅州探望曾憲梓先生。（來源：作者供圖） 中評社香港9月26日電／兩年前的一天，香港中聯辦副主任陳冬專程前往廣東梅州，探望在梅州老家休息的曾憲梓先生。兩個多小時的親切交談，令陳冬深受感染、備受教育，當晚寫下一篇日記記錄了這次談話和他的感受。在曾憲梓先生離開我們的時候，陳冬將這篇日記原汁原味發表以饗讀者並紀念曾老先生。



2017年6月17日 雨 梅州



今天是星期六，天上下著雨，一早從香港出發，往廣東梅州，探望在老家休息的仰慕已久的曾憲梓先生。



汽車經深圳、東莞、惠州、河源四市，五個半小時後抵達梅州。



曾老先生己經坐在客廳等候了，寒暄過後，他就很有興緻地拉開了話閘，滔滔不絕地講述祖國、香港和他的故事。曾老出生於1934年，1961年畢業於中山大學生物系，後經香港到泰國，又從泰國回香港創業，上世紀七十年代初創立了金利來品牌。幾十年來，伴隨著香港的滄桑巨變，風風雨雨，從改革開放之初至今，他與我黨的幾代領導人多有交往。曾老先生贈送我的人民教育出版社出版的《曾憲梓》畫傳，記錄了他精彩、非凡的人生瞬間。兩個多小時近距離的接觸交談，我深受感染與教育，其中兩點印象十分深刻：



一是他的人生信念。曾老先生最突出的特點是他鮮明坦蕩毫不掩飾的愛國情懷。正如他說的，我始終有一個基本的思想，終生報效祖國。曾老先生出生於梅州一個貧困的僑眷之家，早年家貧輟學，新中國建立後，國家通過每月3元的助學金幫助他上學，直至大學畢業。他深深感謝黨和政府的關懷以及學校的培養，多次說：“沒有共產黨，我至今還是個文盲。”他是這麼說也是這麼做的，畢生忠於祖國，要求自己做一個“不是共產黨員的共產黨員”。他說，2008年和2016年兩次都差一點離開人世，他交待子女的就兩句話：“不利於黨和國家的事不做，不利於黨和國家的話不說”。在談話中，他特別談到習總書記威望高，國家發展勢頭好，對實現中華民族偉大復興充滿信心；認為在香港維護國家主權安全十分重要。他告訴我，去年國慶招待會因身體原因未能參加，他在家裡舉行了升旗儀式，他從16歲開始唱《沒有共產黨就沒有新中國》一直未斷。他夫人黃麗群大姐在旁補充說，他是一曲定終身，一歌打天下。他畢生都盡最大努力維護國家的利益。