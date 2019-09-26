耿爽就“香港人權與民主法案”答記者問

中評社香港9月26日電／外交部發言人耿爽就美國國會參眾兩院外委會通過“香港人權與民主法案”答記者問。



新華社報道，耿爽說，9月25日，美國國會參眾兩院外委會審議通過“香港人權與民主法案”。該案罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。



耿爽表示，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。但近三個月來，香港圍繞修改《逃犯條例》出現的事態已完全變質。在外部勢力和“反中亂港”勢力鼓動、縱容下，香港激進勢力和暴力分子肆意破壞公共秩序、毀壞公共設施、暴力襲擊警察，到處大搞打砸燒，所作所為已遠遠超出正常遊行集會的範疇，踐踏了道德底線，突破了法治底線，挑戰了“一國兩制”的原則底線。止暴制亂、恢復秩序已成為香港社會各界最廣泛的共識、最強烈的呼籲。中國中央政府堅定支持香港特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。



耿爽強調，美國國會參眾兩院外委會無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，執意審議通過上述涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。