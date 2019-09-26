高市議員抽籤質詢火氣大　韓粉自製標語挺韓

近百名韓粉自製打氣標語，分別至議事廳三樓旁聽席及市長休息室外舉牌加油。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月26日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜今早赴市議會進行施政報告，近百名韓粉自製“市長加油”、“理性問政”、“良心問政”等牌子赴議會替韓打氣，遏止綠營黑韓。同時因這次議會通過晚間6時散會決議，導致下午議員個人登記發言次序需透由“抽籤”才能在有限時間內對韓進行質詢。



上午8時許不少藍綠議員集結在議事廳外進行抽籤，民進黨議員邱俊憲表示，自己一早6時就來登記，但他抽到43號代表今天將完全無法對韓進行質詢。這是國民黨與高雄市議會的決議，讓民意無法伸張質詢。



一旁的藍營黨團總召曾俊傑跳出來護航表示，抽完籤請讓下一個議員抽籤，不要浪費大家時間。曾的口氣讓周邊的綠營議員不滿，雙方差點爆發衝突。至於第二個登記抽籤的是時代力量議員“白眼女神”黃捷，但黃手氣不佳也抽到了後面幾號。黃認為，這次議事規則修改完全是為了韓國瑜，高雄市議會66名議員可能要抽到前10號，才有可能在今天下午對韓進行質詢。



藍綠議員一早就為抽籤吵得不可開交，預先埋下這次市議會的火爆衝突點。



高雄市長韓國瑜將在上午9時半進行市長施政報告，報告結束後將由藍綠及無黨黨團進行質詢，下午3時將進行議員個人質詢。預計傍晚6時至6時半結束。