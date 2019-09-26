Telegram大台“助養”小暴徒做炮灰

中評社香港9月26日電／暴亂至今已逾百日，不少被捕者都是未成年人，令人無比痛心。坊間不時傳出有人透過各種“糖衣炮彈”誘使青少年參與暴力衝擊。大公報記者發現，自七月起，在社交軟件群組有人以“助養”為名，拉線配搭“家長”和“子女”，把從“家長”處募集來的財物交到“子女”手上。有些網站更是赤裸裸地提供現金“助養”，僅某一個支持“港獨”分子的社交平台專頁涉及的金額更超過50萬元，充分顯示暴亂“有大台”。



大公報記者調查發現，通訊軟件Telegram頻道平台上有多個“助養”群組，專門募集為前線衝擊的暴亂分子提供支援的“家長”，幫他們與前線衝擊的所謂“子女”建立聯繫。“家長”負責提供各種物資：包括“食券”，即不同餐廳的現金券，解決參與暴亂者的三餐；“文具”，即暴亂分子的防護用具，如口罩、濾芯等；“大鹽”，即大支裝的生理鹽水，用作沖洗傷口及眼睛之用。群組管理人擔任中間人角色，將從“家長”收到的物資送到“子女”手上。此外，有群組還提供修理電話、剪頭髮等服務。



金錢利誘 出手闊綽



隨著暴亂衝擊的常態化，有些網站和群組改為更直接的金錢“助養”。記者發現，一個曾經支持“港獨”分子的facebook專頁，自七月起開始發起所謂“助養基金”，實行一對一“配對”，需要“助養”的“子女”以編號形式代表，旁邊寫上金額，有意“競投”者便留言該編號，競投成功後由專頁負責人直接聯絡。根據此人報告，目前已搭配了約110宗個案，涉及金額約57萬元，平均每宗個案獲批5000元。



這些“助養”群組均強調，以保護衝擊分子身份秘密為首要考量。在運作上，採取在地鐵沿線交收物資的方式，群組負責人在不同地區安排接頭人交收物資，部分亦可透過郵寄方式送“食券”。有些群組更安排獲助養的暴亂分子到網上超級市場的門市部自取食物，或在各種自助電子倉自行取物。大公報記者在暴亂現場也經常見到，有大盒裝載已分類的零錢、連鎖餐廳及超市現金券放置在特定位置，讓暴徒領取。