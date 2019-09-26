港澳辦就“香港人權與民主法案”發表聲明

中評社香港9月26日電／新華社報道，國務院港澳辦新聞發言人就美國國會參眾兩院外委會通過所謂“2019年香港人權與民主法案”發表聲明。全文如下。



美國東部時間9月25日，美國國會參衆兩院外委會不顧中國人民的強烈反對，通過了由部分議員提出的所謂“2019年香港人權與民主法案”。對於這一粗暴幹涉中國內政、嚴重踐踏國際法和國際關系基本准則的行徑，我們強烈譴責、堅決反對。



香港是中國的香港，香港特別行政區的事務純屬中國內政，任何外部勢力不得幹涉。任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對“一國兩制”底綫的挑戰，不管來自何方，都是包括廣大香港同胞在內的全體中國人民不能允許的。



香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，“一國兩制”實踐在香港取得的成功舉世公認。在中國中央政府的大力支持下，香港保持自由港和單獨關稅區地位，在經濟、貿易、金融、航運、通訊、旅游、文化、體育等領域以“中國香港”名義，單獨地同世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關系，簽訂和履行有關協議。這些都是任何不帶偏見的人所公認的客觀事實，是對華抱有敵視態度的極少數人所詆毀不了的。



香港是美國的主要貿易夥伴之一。保持香港的長期繁榮穩定，符合包括美方在內的世界各國利益。美國國會及一些政客以人權與民主為幌子，通過所謂“2019年香港人權與民主法案”，目的是為反中亂港勢力和少數暴徒打氣撑腰，為香港的亂局火上加油。這將嚴重傷害中美關系，對美國自身也沒有任何好處。



還必須指出，香港一小撮反中亂港分子四處乞求外部勢力幹涉，背叛國家，出賣香港利益，他們叛國禍港的行徑，必將遭到廣大愛國愛港人士唾棄，被永遠釘在歷史的恥辱柱上。



我們強烈敦促美國國會及一些政客停止粗暴幹涉香港事務，少做破壞中美關系大局的事，多做有利於兩國長遠發展和根本利益的事。