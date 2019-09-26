民建聯圓桌會議 促多管齊下拓地建屋

民建聯舉辦圓桌會議，與政府官員、地產商界、專家學者及基層住屋組織的代表，探討香港土地及房屋短缺問題。 中評社香港9月26日電／民建聯昨日舉辦“繼續前行：覓地建屋 共解困局”圓桌會議。特區政府官員、地產商界、專家學者及基層住屋組織的代表共商對策，探討及處理香港土地及房屋短缺問題。民建聯主席李慧琼致辭時表示，香港市民最關注的深層問題是土地房屋，民建聯建議特區政府多管齊下，開拓土地，增加房屋供應，包括開展“明日大嶼”計劃及引用《收回土地條例》。



引用收地條例成共識



發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆、房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝及多位政府官員和地產商界代表，昨參加閉門會議。



經兩小時閉門討論後，立法會議員劉國勳作出總結。他表示，與會者皆認同香港土地供應嚴重不足，土地發展停滯不前，必須加快土地開發及審批程序及加快部門之間協調。與會者對民建聯提出引用《收回土地條例》收地興建公營房屋反應正面，認同應以計劃先行，確保收地用於公共用途，並在加快房屋興建時保持基建及交通的配套進行。



立法會議員柯創盛指出，現時公營房屋缺口增至6.7萬個單位，希望特區政府在解決土地房屋問題上展示魄力與決心。建議當局重建置業階梯，積極考慮重推“租者置其屋計劃”，令公屋居民有機會置業安居。



立法會議員鄭泳舜亦提出建議，包括增加過渡性房屋供應及改善部分公務員合作社住宅，倡議特區政府給予劏房住戶推出租金津貼等，紓緩輪候公屋市民及劏房住戶的壓力。



同日，新世界發展有限公司宣布將捐出300萬呎農地，給予政府、社企及其他慈善團體使用，期望紓緩社會房屋問題。劉國勳表示，民建聯對發展商主動捐出土地的行為表示歡迎，希望特區政府建立有效機制，積極研究並盡快對接，將土地用作興建房屋用途，突破土地房屋問題瓶頸。



（來源：大公報）