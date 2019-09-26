戴白手套秀蔡論文林家如　因私菸案將被約談

林家如（左）與張惇涵（右）公布蔡英文論文原稿。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／時代力量“立委”黃國昌25日爆料，“總統府”發言人室諮議林家如訂購了37條菸。台媒報道，台北地檢署調查，林家如購買的香菸是在機上訂購後，攜帶入關未被海關發現，但不屬於“機邊交貨”方式載運私菸，檢方首波偵結未追究林女刑責，但已列為下階段約談對象之一。



目前任職於“總統府”發言人室的林家如，曾經擔任前“行政院長”游錫堃的幕僚，在游競選2014年新北市長時，擔任媒體聯絡、發新聞稿等工作。游錫堃敗選之後，林家如就進入民進黨中央黨部新聞部任職，在蔡英文參選2016大選時，她不僅負責媒體聯絡、發新聞稿，也是外表清新亮眼的“小英女孩”之一。



檢方近日針對其他人士買菸涉及逃漏稅部分展開第二階段調查，鎖定對象是購菸500條以下者，日前已傳喚少將林國欽，昨天傳喚特勤張嘉玲赴北檢第五辦公室（特偵組舊址）訊問，訊後請回。張嘉玲幫謝姓男友訂購100條香菸，花費6萬7千元，並由謝匯款給吳宗憲，但他們否認轉售牟利。目前有28人列違反稅捐稽徵法被告。



檢方第三階段傳喚對象是購菸未達50條的人，林家如是約談對象之一。日前在“總統府”戴白手套秀出蔡英文博士論文原件的人員就是林家如。



檢調表示，今年7月會同海關在機邊查扣的菸品總數是9797條，與華航後來公布的10009條相差212條；調查發現，菸品數量有差距的原因，在於部分菸品有人是攜帶入境，有人是夾帶闖關，其中包括林家如購買的37條香菸。