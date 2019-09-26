新華國際時評：美國“救世主”心態可休矣

中評社香港9月26日電／新華社今天發表國際時評說，美國東部時間9月25日，美國國會參眾兩院外委會不顧中國人民的強烈反對，通過了由部分議員提出的所謂“2019年香港人權與民主法案”。對中國香港事務此般興風作浪，折射出美國一些政客傲慢的“救世主”心態，暴露出其粗暴干涉中國內政的險惡用心，也反映出其在人權領域赤裸裸的雙重標準。



香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，香港的未來和前途命運必須也只能掌握在包括香港同胞在內的全體中國人民手中，任何外國無權干涉。美國國會部分議員打著“民主與人權”的旗號，自詡“仲裁者”，試圖通過“立法”方式插手香港事務、肆意妄言香港事務甚至揚言“懲罰”，是帶有濃厚意識形態偏見、大國優越感的“長臂管轄”，無論從法理、情理還是邏輯上都站不住腳。



推出所謂“人權與民主”法案，是近期美國一些政客系列負面涉港言行中的一環。當香港發生遊行示威，他們稱之為“一道美麗的風景線”；對於少數激進分子接連製造暴力事件、嚴重破壞香港社會秩序，他們卻選擇性失明與失語；而對於香港特區政府和警方依法捍衛法治和秩序的正義之舉，他們卻極盡抹黑、詆毀、恫嚇之能事。



實際上，美方一些政客的言行，恰恰暴露出其在人權領域毫無底線的雙重標準。將香港街頭暴力違法犯罪美化為爭取人權，卻把香港警方克制、文明執法污蔑為過度使用暴力；美方自身在種族主義、槍支暴力等問題上侵犯人權的行為劣跡斑斑，卻道貌岸然地對他國人權事務指手畫腳；美國一些政客經常跳起來指責別國干涉美內政，自己卻公然與別國激進分裂分子勾結利用、肆無忌憚地干預別國內政。