外籍港商大灣區追逐中國夢

孟昂傑坦言香港是進入內地市場的橋頭堡。 中評社香港9月26日電／大灣區商機處處，外籍港人抓緊契機大展拳腳。曾於新西蘭乳品局工作、熱愛中國文化的“鬼佬”Andrew，二十多年前隻身來港扎根發展，曾到北京大學學習中文。最近，他引入鹿茸等新西蘭國寶級天然保健產品，以香港作為橋頭堡，進軍大灣區各城市，鎖定短期內先開拓澳門市場，並為產品設立專門的二維碼，以便消費者鑒定產品真偽。“大灣區生活方式和品味與香港較相似，居民消費力也強。”築夢大灣區，他充滿信心。



每個人都有夢想，現年50歲的Andrew，自幼就有一個中國夢。這位操流利普通話的“鬼佬”在新西蘭出世，有個中文名叫孟昂傑。他熱愛中國文化，在新西蘭讀大學學習中文時，老師發覺他的志願是到中國大展拳腳，於是為他起了這個中文名字，孟代表孟子儒家思想，昂代表志氣昂揚，闊步中華，傑代表能力出眾。



93年來港 後到京學中文



孟昂傑一直想到中國首都北京學習中文，親身感受中華民族源遠流長的文化。大學畢業後，他在新西蘭乳品局出口部門工作，1993年二十多歲的他，毅然放下一切，隻身到香港發展。1996年，他喜獲北京大學分校取錄學習中文。



從北京回到香港後的二十多年，他從事國際貿易生意，將中國製造的產品出口到歐洲各區和澳洲，因而與供應商建立深厚友誼。“這些成績，有賴在北京學習時，打好普通話基礎，及認識不同國家的朋友，否則難以達到。”他娓娓道來。



“我一直希望，將鹿茸和其他新西蘭國寶級的天然產品，介紹給中國消費者。”因緣際會，孟昂傑認識了新西蘭全國冠軍艾萃鹿莊的莊主、生產質量管理規範（GMP）製造商及鹿茸研究博士，獲得技術支援、學術報告及認證等，令產品質量更有保證。他又在中國藥典中，專門用來檢測鹿茸氨基酸含量的科學方法，測試含量，結果顯示，新西蘭鹿茸的氨基酸含量超過57%，是中藥大辭典說到梅花鹿茸的最高標準，令他對產品信心大增。再加上大灣區發展如火如荼，他認為是大展拳腳的好時機。