港區省市級政協委員譴責暴力破壞 支持警方

中評社香港9月26日電／在香港發生的持續三個多月的暴力違法事件，令人感到痛心和憤慨。多位港區省市級政協委員25日紛紛發聲，表達自己對止暴制亂，恢復社會秩序的看法。



港區省級政協委員聯誼會榮譽副會長曹其鏞表示，香港現在沒有白色恐怖、全城漫現著黑色恐怖！連“李超人”也要屈服，講了大篇不分是非的謬論！逼到林鄭要搞對話平台。善良市民敢怒不敢言、被迫能避就避；香港已成無正義、也不是自由表達意見的地方！連反對暴行亦似乎成為不當言論。大學的校長們不主動教導那些根本不像學生的暴徒、唯唯諾諾只求过關；突顯這些人的素質、也說明這些所謂大學的存在價值。這究竟是什麼世界？



資訊科技界的港區天津政協委員冼漢廸表示，香港社會局勢動盪，至今已有百日，多項公共設施遭到破壞，社會嚴重撕裂，我們對此感到痛心和憤慨。在此，希望向全港市民，尤其是在業界工作的青年朋友們，發出理性和平的聲音，共同呼籲：支持香港警方履行職責，除暴安良，維持法紀；業界人士應利用專業知識協助社會各界找出對話的共通點，而非利用各種科技手段進行鼓吹違法以及網絡欺凌的行為。讓我們共同努力，讓香港早日回歸理性，攜手重建和諧社會。



港區廈門政協委員蔡瑞義表示，香港這顆“東方之珠”，回歸祖國22年後卻遭受了前所未見的狂風暴雨、毒瘴妖霧的虐襲與摧殘。香港的反對派勾結國際上的反對勢力在香港大肆破壞，衝擊立法會大樓、警署、機場、地鐵等，這一系列極端違法行為，突破法律及道德底線，嚴重危害香港的繁榮穩定，危害市民大眾的生命財產安全，“東方之珠”頓失光彩，令人憤慨。反暴力、求安定是廣大香港市民的訴求。他希望廣大同胞齊發聲，堅定支持特區政府依法施政，支持香港警隊嚴正執法，止暴制亂，共同捍衛香港法治，維護社會穩定。



港區黑龍江省政協委員吳銀龍表示，儘快止暴制亂，並引導香港社會各階層多一點理解包容，少一點極端偏執，打破商業壟斷，他建議增快收地建住房，商業用地增加給予有吸引力的行業，如藥物、醫療行業，不同科技產業等。



（来源：大公文匯全媒體新聞中心）