烏克蘭總統稱未遭特朗普施壓　不想捲入美選戰

中評社香港9月26日電／烏克蘭總統澤倫斯基今天堅稱，美國總統特朗普7月間與他通電話時並沒有“逼迫”他。特朗普被控在這次受爭議通話中施壓澤倫斯基，要他調查自己的政治對頭、民主黨總統參選人拜登。



據中央社報道，特朗普政府今天公布的通話摘要顯示，特朗普曾於7月與澤倫斯基通電話時，要求澤倫斯基調查美國前副總統拜登是否不當施壓，阻止烏克蘭當局調查雇用他兒子的天然氣公司。



民主黨陣營指控特朗普要求烏克蘭協助於2020年美國大選前抹黑拜登。特朗普正尋求於明年連任總統，而拜登是爭取民主黨提名為總統候選人的聲勢領先者。



澤倫斯基和特朗普坐在一起接受記者訪問時表示：“我不希望捲入美國的公開民主選舉。” 他又說：“我們有過我想是次很好的通話。那是正常的通話。我們談了許多事，因此我想你們看得出來，沒有人逼迫我。”



澤倫斯基答覆烏克蘭媒體提問時表示，他個人認為兩國總統間的通話內容不應被公開。他說：“我還以為他們只會公開美方的部分。”



他們兩人是在聯合國大會場邊會面。美國國會民主黨議員昨天發動對特朗普展開彈劾調查，指控他濫用總統權力，以遂行個人政治目的。



特朗普稍早痛批民主黨展開彈劾調查的行動，指控他們調查所謂“通烏門”醜聞是個“人造危機”。



他說國會眾議院民主黨籍議長裴洛西展開彈劾調查，“是為人造危機浪費時間”。他又說：“他們全都是胡說八道。”