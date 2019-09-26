香港教育界促教局主動徹查

中評社香港9月26日電／近期不斷揭發有“黃師”利用校園散布仇警思想，反映這已非個別情況。家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊認為事件嚴重，辦學團體要定立清晰指引，不容“黃師”繼續製造虛構仇恨、灌輸仇警反社會思想，肇事後校董會更須介入調查，並採取紀律行動，另外有關當局不能被動等投訴，應盡快主動徹查，避免令家長擔心。



教聯會主席黃錦良表示，家長把孩子交與學校和教師，期望教師保護孩子，傳授知識，而非洗腦灌輸仇警反社會思想，作為教師不能有違專業，辜負家長的期望。他說，有個別教師失德，相關辦學團體和學校應作適當跟進，家長如發現有教師向子女滲透政治思想，應立即向校方和有關當局反映，避免不當思想蔓延。



51宗“黃師”投訴未處理



民建聯教育事務發言人張國鈞認為，這次涉事老師的過失實在非常嚴重和偏頗，完全不能接受，不是東窗事發後由校方轉述“致歉”就當解決事件。他又留意到，教協昨天的回應是想淡化處理，逃避承認問題的嚴重性。“若教育界在這次事件中不認真處理，將會嚴重破壞家長對學校和老師的信任，所以我希望有關學校能夠嚴肅和認真跟進，並作出相應的懲處及向社會交代，藉以減低這次事件對教育界的傷害。”他認為，這次事件引證，學校老師出現嚴重偏頗和仇恨並不是單一事件。



教育局過去三個月只處理了七宗與近月社會事件有關的教師專業操守個案，仍有51宗“黃師”投訴有待處理。



（來源：大公報）