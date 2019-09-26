藍委許毓仁看美參院台北法案：只是象徵性

藍委許毓仁接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月26日電（記者 倪鴻祥）美國聯邦參議院外交委員會通過《台北法案》（TAIPEI Act），希望協助鞏固台灣在國際的地位，中國國民黨“立委”許毓仁今天上午受訪時表示，這法案還是國會共識，不是行政命令，目前美國一些動作，表面上對台有利，但實際上未必。美國的影響力在南太平洋已經起不了任何作用了，所以通過再多的法案都只是象徵性。大家不要一廂情願，要真正好好審視國際關係還有在國際上處的局勢。



“台北法案”全名為“台灣盟邦國際保障與強化倡議”（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act）。



“立法院”上午舉行院會，針對審計長被提名人陳瑞敏進行人事審查，許毓仁在議場外回應時事。



對於美國通過《台北法案》，許毓仁表示，台灣夾在美中兩個強權角力之間，包括對岸最近挖台灣南太平洋的“友邦”索羅門、吉里巴斯，接下來還會有吐瓦魯、諾魯、帛琉等國，都有可能一一被挖走，這是對岸在打台灣給美國看，所以美國做的愈多，對岸打台灣打得愈兇。



他指出，這次索羅門、吉里巴斯斷交前，美國也是有出面協調，甚至美國副總統彭斯都出面了，可是仍挽救不了，這代表美國的影響力在南太平洋已經起不了任何作用了，所以通過再多的法案都只是象徵性。



他說，這些法案通過後對台灣是否有利？整體來說對外交有無幫助？還是讓台灣變成一個棋子？大家不要一廂情願，還是要真正好好審視國際關係還有在國際上處的局勢。



對於蔡政府“國安會”“因應兩岸關係新情勢專案小組”研判，對岸對台威脅及介入2020選舉迅速升溫，明年1月大選前會再斷一或兩個邦交國，他有何看法？



許毓仁擔心，恐怕不只一、兩個，而是三到五個左右，因為對岸的目的在明年大選前讓台灣的邦交國斷到只剩十個，這意義就是對岸首先切斷第二島鏈的經濟範圍，然後南太平洋的競爭是中國大陸與澳洲，如果能取得南太外交與經濟權的話，代表美國在第二島鏈失守，對美國而言是非常大的威脅。



許毓仁表示，對岸用這種方式，是冷對抗美中貿易大戰，因為關稅上拿不到跟美國談判的優勢，所以在挖台灣邦交國方面很明顯做給美國看，因此，蔡政府的親美政策到底有沒有效？還是會害到台灣的邦交？所以他認為掉一、兩個邦交國是低估了。