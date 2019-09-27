跟隨習主席腳步　台胞參訪宜昌興發集團

參訪團一行在“共抓大保護 不搞大開發”的石碑前合影。（中評社 沈而忱攝） 中評社宜昌9月27日電（記者 沈而忱）26日一早，全國台聯國慶70周年湖北參訪團一行來到宜昌興發集團參訪。習近平主席曾於18年4月到訪興發集團，並提出“共抓大保護，不搞大開發”的理念。來到習主席視察過的地方，團員們非常興奮，拉著工作人員頻頻提問，並互相拍照留念。



興發集團工作人員自豪地介紹道，去年，習主席來到湖北的第一站就是興發集團。2016年以來，興發集團全力貫徹習主席提出的“把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，共抓大保護，不搞大開發”的重要指示精神，全力推進綠色轉型。為全力打造長江經濟帶綠色轉型示範園區，做綠色轉型發展引領者，興發集團積極推進“五大工程”，一是關停，拆除距離江邊較近的循環水站、倉庫、處理車間等生產裝置和建築；二是轉型，大力研究和推進重點發展微電子和有機矽新材料產業；三是搬遷，將生產裝置搬遷遠離長江岸線，並在搬遷過程中實現改造升級，減少排放；四是治污，關閉沿江四個企業排口，將全部環保裝置升級擴容改造，嚴禁工業污水排入長江；五是複綠，對搬遷出的950米長江岸線進行生態修復，建設沿江綠化景觀帶。



參訪團員對於長江生態環境的修復十分感興趣，就長江的保護問題、生產裝置搬遷問題，以及工業污水治理問題向工作人員多次發問；還有團員望著碧綠的江水感嘆，“沒想到長江水這麼乾淨。”另外，產品和技術的創新也是團員們的關注點。有台胞認為微電子新材料十分有前景，他十分看好。他表示，將來若有機會，一定要與興發集團合作，並引用鄧小平的名言說，“發展才是硬道理。”



最後，參訪團在習主席提出的“共抓大保護，不搞大開發”的石碑前合影留念。