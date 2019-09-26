暴徒謀阻對話　商戶憂遭波及

伊館附近摩理臣山道商戶擬今天提早關門，以免被縱暴派“踩場”殃及。網上圖片 中評社香港9月26日電／伊館附近商戶擬早關門，居民挺特首落區。



香港文匯報報道，暴力衝擊浪潮持續至今逾3個月，行政長官林鄭月娥今晚會與多名司局長一同到灣仔伊利沙伯體育館出席首場社區對話，期望可以為香港現時的困局找尋出路。政府釋出善意，但縱暴派仍計劃“踩場”搞破壞。伊館附近多間商戶坦言擔心到時爆發衝突，為免被殃及計劃提早關門。雖然造成生意損失及不便，但商戶及不少居民均支持特首落區，期望對話可以帶來正面成果，令社會運作早日回復正常。



政制及內地事務局局長聶德權在剛過去的周日出席一項國慶慶祝活動後，被激進示威者包圍，有暴徒甚至向其座駕投擲雜物，令車頭的擋風玻璃破裂。林鄭月娥今晚與民政事務局局長劉江華、食物及衛生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和政制及內地事務局局長聶德權落區，到灣仔與市民對話。坊間擔心暴徒會“踩場”，可能出現混亂及衝突。



社會回正軌 損生意也值



毗鄰對話場地伊利沙伯體育館的灣仔道，有商戶直言擔心對話會將引來激進示威者“踩場”及聚集，令區內秩序再次出現混亂。藥房職員陳先生透露，連月的示威活動對藥房的生意構成極大影響，估計生意最少損失四成，目前的營業額連支付租金及工資等成本也不足夠。



他期望各界今日能理性表達意見，切勿作出暴力衝擊行動，“希望他們不要借機生事，影響商戶及居民。”



有附近的商戶則表明今晚或會提早關門。灣仔道一間眼鏡店負責人陳先生表示，今晚會密切留意區內秩序，若有人開始堵路，甚至縱火等，該店會盡快在警方展開清場行動前關門。一間首飾店的職員鄧先生更表明，擔心一旦出現混亂，保險未必會賠償，所以今晚將提早關門。



雖然暴徒可能踩場而為附近商戶帶來不便，但他們均表示支持特首多聆聽市民意見，只要社會秩序能盡快重回正軌，他們損失生意收入也是值得。



對話為走出困局重要一步



有商戶說：“過去幾個月的暴力示威不單令旅客減少，亦影響市民的消費慾，附近街坊均因為擔心安全而不願意外出，我們的生意大受影響。”他又認為，一次對話不能即時平息暴力衝擊，但今晚的對話是讓香港走出困局的重要第一步。



區內的居民同樣支持特首及官員落區與市民交流。李小姐雖然擔心對話會會因為有人踩場而引發混亂，但指暴力衝擊已經持續一段長時間，政府不能對情況坐視不理，對話有必要及早舉行。她說：“暴徒經常四處掘磚、縱火、破壞港鐵站，這種行為失禮香港，我對此感到十分困擾，經常因為他們的破壞行為而不敢外出！”



居民何小姐則表明不擔心今日會爆發衝突，並表示已對暴徒暴力行為忍無可忍，“暴徒唔係大曬，全港有700萬人，他們不能夠以自己所謂的自由凌駕其他市民的自由。”她期望特首可以在對話會中聽到沉默大多數市民的想法，早日平息亂局。